Con la presencia del intendente Osvaldo Cáffaro, el actor le habló a jóvenes y adultos sobre las adicciones.

Este sábado por la tarde, Gastón Pauls, reconocido actor, presentador, productor de televisión, y cinematográfico, guionista y director de televisión argentino, llevó a cabo una charla denominada “Este soy yo”.

El encuentro fue organizado por el Municipio de Zárate con el objetivo de reflexionar sobre esta problemática que afecta a la sociedad. El intendente Cáffaro, estuvo presente agradeciendo y acompañando al actor, para luego de la charla hacerle entrega de una placa de reconocimiento por su paso por la ciudad.

Gran cantidad de personas de todas las edades se acercaron al nuevo espacio ubicado en Costanera Sur donde funcionaba el ex Frigorífico donde, con mucho respeto escucharon atentamente las palabras de Pauls.

Con una platea muy concurrida, disertó sobre la problemática de las adicciones, relatando en primera persona su experiencia, las situaciones complejas que padeció y su trabajo de recuperación. También enfatizó en la importancia de la prevención y la contención para que aquellos que lo están atravesando se pueden abrir y salir del dolor: “Primero, es una bendición poder hacer esto. Yo podría no estar acá pasando este mensaje o podría estar tratando de convencerlos de que está buenísimo que tomen sustancias o que consuman drogas, pero como estuve tan mal para mí es una bendición. Hay una gracia divina que me permite estar acá, a eso le tengo que poner mi energía. Segundo, es una responsabilidad, porque quiero hacerla siempre desde el corazón y la verdad. Y tercero, agradecer que esto se esté haciendo, porque el intendente podría hacer otra cosa, pero está convocando a un montón de pibes y no tan pibes para que estén escuchando. También estar acá es para agradecer”.

Por su parte, el intendente manifestó: “La verdad que hay que tener valentía para hablar como él, que lo hizo con el corazón abierto. Normalmente no se hace, y creo que lo mejor que hay es esto, poder hablarlo, poder decirlo. Porque esto lo encerramos, lo tapamos, lo escondemos, lo metemos debajo de la alfombra, pero tenemos que salir para adelante. Así que quiero agradecerle como actor, como amigo, como persona de poder hacer esto”.

Participaron de la charla alumnos y alumnas que concursan en el “Costa Joven”, beneficiarios del programa “Envión” y de “Barrio Adentro”, vecinas, vecinos e instituciones, quienes pudieron interactuar con Gastón Pauls.

Por último, el actor dejó un mensaje para todos aquellos que estén atravesando una etapa difícil de adicciones: “No es el camino, sabemos que es muy difícil salir de donde estás. Pedí ayuda. En el mundo de hoy pedir ayuda parece un gesto de debilidad porque nos exigen a todos que seamos exitosos y perfectos, cosa que no existe. Pero pedí ayuda, que es un gesto de humildad y de compañerismo también. Cuando uno pide ayuda de verdad, a Dios y otros seres humanos, generalmente viene. Es animarse a reconocer la derrota para empezar a ganar”, enfatizó.