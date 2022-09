Por primera vez, la pareja de María Alejandra Abbondanza, asesinada por Agustín Chiminelli en presunta coautoría con sus padres, habló con un medio local campanense.

Marcelo Capettini habló por primera vez con un medio local. Lo hizo a través de FM Futuro, donde en una extensa nota compartió sensaciones, su mirada sobre la investigación por el crimen de su pareja, María Alejandra Abbondanza, asesinada por su vecino, por Agustín Chiminelli en presunta coautoría con sus padres, Carlos y Liliana Sánchez. Los tres están detenidos por Homicidio Agravado.

“Todavía no me animo a entrar al departamento. Fuimos felices. Pasamos dos años ahí” relata con voz que mezcla angustia y emoción. Recuerda sus últimos instantes junto a ella: Almorzaron. Durmieron la siesta. Marcelo fue a hacer un trámite. Luego le envió un mensaje a Alejandra, y ya no le respondió. Por eso, Marcelo cree que fue el último del entorno que la vio.

“Siempre sacaba al perro a la misma hora. Era muy rutinaria. A la noche la acompañaba yo, por la inseguridad. Es increíble, porque pasó con un tipo que conocíamos de vista, en el barrio” expresó, y también dejó en claro lo que espera de la causa: “Espero que estos tipos paguen, porque no se lo que voy a hacer…espero que los encierren, porque no se que puede pasar. Estoy pasando todas las etapas. Dolor, mucha bronca. No quiero cometer ninguna locura”.

Marcelo pasa los días en Zárate, en casa de una prima. Acompañado por su hermano, y el apoyo de sus amigos. “Lo que estoy pasando no se lo deseo a nadie. Es muy angustiante, sucio, perverso. No tengo palabras para describirlo” dice, en otro pasaje de la entrevista.

“Destruyó la vida de varias familias, de sus amigas, y sobre todo de la nena. Eran amigas, muy compinches. Iban a hacer un viaje juntas, las dos solas. Alejandra no tenía relación con ese personaje. Apenas lo conocía. Como ella es muy solidaria, tal vez entró engañada” explicó Capettini, quien además afirmó que no existía relación o vínculo entre el femicida y la víctima.

“Se han dicho barbaridades. No tuvo ningún tipo de relación con ese tipo… La noche que salimos a buscar a Alejandra, él estaba en la puerta, cínicamente. Se metió para adentro, y tenía la misma ropa con la que salió a tirar las evidencias”.

Y agregó: “La madre es cómplice. Sabía todo lo que había hecho el hijo, y también todo lo que se conversaba en el grupo de Whatsapp del barrio. También tenía cámaras. El padre tal vez también, pero por su condición física quizás no pudo hacer nada. Agustín fue el autor material, y la madre participó también y sabía todo.

“Para mí la estaba esperando, estaba obsesionado. Para mi le dijo ´mi papá se cayó… me venís a ayudar´ o algo así. Entró totalmente engañada” aseguró en la entrevista, y pidió: “Lo único que quiero es Justicia y hacer el duelo tranquilo. No se si voy a seguir viviendo en el departamento. Pasamos momentos muy difíciles. Fue nuestro lugar… La única justicia que puedo tener es que este tipo muera ahí adentro (N de la R: por el asesino). Que su vida no valga nada. Supo en todo momento lo que iba a hacer, seguramente lo venía planeando… Odia a las mujeres, por eso las mata. Fue Alejandra, pero pudo haber sido cualquier otra”.

Marcelo agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad, y convocó a la marcha que tendrá lugar este Viernes, desde las 17 horas, en la Plaza Eduardo Costa.

FUENTE: Campana Noticias