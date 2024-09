En YPF no descartan bajar el precio de los combustibles

Así lo sugirió el presidente de la compañía, Horacio Marín, al explicar que al bajar el precio del barril de petróleo también deben bajar los combustibles en el surtido. También deslizó qué combustible bajaría más.

Horacio Marín, presidente de YPF, no descartó que la petrolera estatal baje próximamente el precio de venta al público de todos los combustibles, debido a la baja del precio internacional del barril de petróleo, que en el último año ha perdido más del 20% de su valor.

“El precio del barril bajó U$S10 y la última semana subió U$S4... Estamos analizándolo y prometo que la semana que viene vamos a tener una definición”, analizó el funcionario sin descartar que el precio de las naftas pueda bajar en el mes de octubre.

En ese sentido, explicó que “el precio del combustible depende del petróleo. Si sube, el precio del combustible tiene que subir; si baja, tiene que bajar”, señalando que “en YPF, si el precio del petróleo baja, los usuarios no tienen que subvencionar a YPF porque no es justo que nosotros tomemos una ganancia arriba de lo lógico que tiene que tener la venta de combustibles".

"Así, tampoco cuando suba nosotros no podemos no subir el precio de combustibles porque si no hay una subvención de YPF a los usuarios”, agregó, refiriéndose al último incremento de los combustibles efectuado en este mismo mes.

El líder de la compañía deslizó que, de concretarse, será mayor en el precio del gasoil, al señalar que “respecto de los precios internacionales, estaba mucho más bajo de lo que estaba el gasoil”.

“Cuando ingresamos a YPF, vimos una gran distorsión de precios relativos entre la nafta y el gasoil respecto de los precios internacionales. El valor de la nafta en la Argentina, respecto de los precios internacionales, estaba mucho más bajo de lo que estaba el gasoil, por lo que no se puede hacer el mismo ajuste para los dos combustibles”, explicó.