“Creo que todos saben lo que le hicieron a mi hermana Alejandra” comienza el duro posteo de María Eugenia Abbondanza, una de las hermanas de Alejandra, la joven asesinada en casa de la familia Chiminelli.

A través de su cuenta de Facebook, cuestionó la liberación de los padres de Agustín, sindicados de coautores junto a su hijo, del terrible femicidio ocurrido en nuestra ciudad. “Hoy dos están en libertad… quizás más delgados, con otro color de pelo, con otros nombres en otra ciudad, en un geriátrico” afirmó.

“¿Por qué? ¿Quién le paga su guarida? ¿La sociedad cree realmente que no tienen nada que ver? Esas y miles de preguntas más rondan por la cabeza de familiares, amigos, conocidos y desconocidos de Alejandra, que ya no podemos ver más. Soportamos que el asesino amenace desde su detención. Y ahora la libertad de los padres” reclamó la hermana de la víctima, quien además sostuvo que “sólo pedimos justicia con respeto y en paz, pero al perecer, así no sirve”.

Tras la decisión del Juez de Garantías Julio Grassi, quien concedió la libertad de los padres, cuestionó: “¿Qué pruebas necesita ´la justicia´ para comprobar que no sólo fueron participes de la atrocidad que hicieron con el cuerpo de mi hermana?. No saben la angustia y dolor e impotencia que se siente”.

Por último, María Eugenia señaló que “solo se pide justicia por Alejandra, para que descanse en paz”.