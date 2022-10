Por Diego Castro...

La nueva consigna del Dr. Matilla es “hora de hacer lo que nunca se hizo”.

Nunca se hizo ser aliado de la derecha con el Dr. Matzkin para que lo elijan presidente del Concejo Deliberante, doctor. Nunca se hizo atacar permanentemente a un compañero como lo es Osvaldo Cáffaro.

Los hechos políticos se logran con consensos con los nuestros, no junto a la derecha.

Nunca se hizo intentar desfinanciar al Ejecutivo para que le vaya mal. Como en el caso de Bomberos, queriendo usarlos para sus ambiciones políticas.

Nunca se hizo acomodar amigos como empleados a sueldo en el Concejo Deliberante, los concejales mandato cumplido se iban a su casa pero ahora, durante su presidencia, siguen cobrando. Una vergüenza. ¿Qué funciones cumplen?, ¿qué horarios cumplen?, nadie lo sabe.

Nunca se visitaron barrios en campaña política criticando a un compañero, en este caso, a un intendente.

Dr. Matilla, ustedes le soltaron la mano. Traidores, desleales, palabras que quizás conozcan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos.

Muy bien señores: el que esté con intereses extraños se saca la camiseta peronista y se va. “Nosotros por perder un voto no vamos a ponernos tristes”, dijo Perón.

Nunca se acordó con el radical metalúrgico Vandenbosch para no criticar jamás a la Unión Cívica Radical. Le dieron “puestitos” y se acabaron las palabras. Un radical en la UOM, ¿qué dirán los que hablaban del gremio que más quería el general, no? Hoy todo vale para ellos, no hay vergüenza.

Nunca se hizo una crítica, socios de Juntos, queremos escuchar una crítica del Dr. Matilla, de Cabezas o de Cerato. De lo que hace la derecha de Matzkin. Nunca lo hicieron. Ustedes, que se dicen del peronismo, tuvieron siempre una idea particular, junto con la derecha. ¿No les resulta extraño? ¿Qué raro no? Jamás critican al Dr. Matzkin, el malo es Cáffaro.

Ustedes se unieron y no tienen vergüenza, falta que lo digan nomás. Dr. Matilla: ¿seguirán peleándose con los compañeros del Frente de Todos y de Nuevo Zárate?

Si todavía cree, Dr. Matilla, que está cerca del peronismo debería saber: “el hombre que pretende ser químicamente puro, viviendo al margen de todas las batallas sociales como un espectador egoísta, tampoco sirve.” Realmente no sirve para nada.