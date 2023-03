“Semanas atrás el intendente Osvaldo Cáffaro mostraba a los medios una carta donde pedía a su referente político, el presidente Alberto Fernández, el envío de fuerzas federales para hacer frente a la crisis de inseguridad que hoy vivimos los zarateños. Luego de ese tiempo ahora vemos la clara respuesta del gobierno nacional, crea el Comando Unificado Conurbano (CUC) para desplegar gendarmes y deja afuera a Zárate” dijo la concejal Victoria Semería (JUNTOS).

La concejal Victoria Semería habló luego de que se conociera por el Boletin Oficial de la Nación la resolución 186 firmada por el ministro de seguridad, Aníbal Fernandez, que deja a Zárate fuera del espectro de operaciones del despliegue de gendarmería para hacer frente a la inseguridad. Es por ello que manifestó: “otra vez se cae la mentira de Cáffaro, no gestionó nada porque no hizo nada más que algo para salir del paso en días que hubieron homicidios” y prosiguió diciendo: “en esta última gestión no tiene equipos calificados ni idóneos, el nuevo subsecretario de seguridad está ausente de los barrios y del diálogo con la policía, cada vez que pasa el tiempo estamos sin un rumbo que esta gestión acentúa.”

Para finalizar, esgrimió la situación de las tomas de terrenos: “a la intendencia y sus funcionarios no les importa nada, pudimos visibilizar el problema a nivel nacional para que sepan lo que pasa en Zárate, un estado ausente que desprotege al vecino en todo, es necesario que esto cambie”.