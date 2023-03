Así lo aseguró la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, en referencia a las falsas declaraciones de “un funcionario kirchnerista de Cancillería que en sus ratos libres se saca fotos en escuelas y habla sin saber del tema”.

La subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, aseguró que “en Campana, el fondo educativo se invirtió en su totalidad, pero lamentablemente no alcanza porque las necesidades son infinitas”.

"Lamentablemente vemos a un funcionario kirchnerista de Cancillería que en sus ratos libres se saca fotos en escuelas y habla sin saber del tema. Dice que hay dinero que no se invirtió, pero no entiende que es dinero que está comprometido y no se pagó porque la obra está en marcha. ¿Entenderá el kirchnerismo que las obras no se pueden pagar antes que vayan avanzando las etapas o se finalicen?", aseguró en referencia a las declaraciones de Alejo Sarna.

“Si a Sarna le importa tanto la educación, no hubiera renunciado a su cargo de Consejero Escolar para irse a pasar el rato a Cancillería por un mejor sueldo y un puesto”, aseveró.

La Subsecretaria destacó además que desde el Municipio trabajan para que todas las escuelas estén en condiciones, incluso sin el acompañamiento de la Provincia, como sucedió con el arreglo de la pasarela frente a la Escuela Primaria N° 6 y Secundaria N° 12 de la Ruta 6 (Km 12), que los alumnos terminaron el ciclo 2022 y empezaron este año sin una solución concreta.