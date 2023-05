Concejal Matzkin: “la Rendición de Cuentas de Cáffaro fue rechazada, se malgastó el dinero de los zarateños”

El Concejo Deliberante de Zárate sesionó con un tema central en su agenda, la Rendición de Cuentas del ejercicio 2022, es decir el balance de números de la gestión, que luego de muchos años fue rechazada por una amplia mayoría. Es por ello que el concejal de JUNTOS, Marcelo Matzkin se refirió al respecto y dijo que “hasta concejales del Frente de Todos votaron rechazar la Rendición de Cuentas porque es injustificable que no se haya destinado el dinero de los zarateños a las prioridades de los vecinos”.

La sesión tuvo a 19 concejales presentes, de los cuales 14 votaron rechazar el balance que presentó el intendente Osvaldo Cáffaro, la oposición de JUNTOS aportó 9 votos mientras que los restantes fueron del PJ que reporta al gobernador provincial.

En su alocución, Matzkin se refirió “a que esta rendición nos muestra en números lo que vemos en la calle, una fuerte desinversión en seguridad, una fuerte caída en el sistema de salud, el abandono de las calles y la falta de solución al problema del agua; es muy difícil acompañar cuando los números se condicen con la realidad”.

Matzkin advirtió también que “no sólo gastaron mal, sino que no gastaron el presupuesto, ya que hubo 2.500 millones de pesos que no pudieron ser ejecutados y seguramente con la inflación han perdido el valor. Insistieron en aumentar las tasas un 120% para que después no gasten ese dinero, ahogan al comerciante, ahogan al que produce y encima son ineficientes para invertir en lo que Zárate necesita”.

Para finalizar Matzkin explicó que “seguiremos caminando como todos los días, con nuestra función y como vecinos, hay que dar vuelta la página de esta gestión y pensar en el Zárate que queremos y cómo lo vamos a hacer”.