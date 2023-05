Columna de opinión: "Los estudiantes en la dictadura tenían un desamparo muy grande. Esto en Zárate se repitió y creo que es muy grave"

Por Diego Castro... Los estudiantes en la dictadura tenían un desamparo muy grande. No se podía hablar de cualquier cosa en el aula. Pasaban a controlar las clases. Esto en Zárate, hoy por hoy, se repitió y creo que es muy grave. Deberán tomar nota todas las fuerzas políticas.

En el marco de un plan provincial y local, el intendente encabezó un acto en la Unidad Académica familiarmente conocida como el ex Colegio Nacional de Zárate en el que entregó casi 100 millones de pesos para comprar mobiliario, pupitres, accesorios, etc.

Esa plata es para que los pibes, nuestros hijos, estudien un poco mejor. Sin embargo, un oscuro personaje de segunda línea de la ciudad de Pilar, inspector de enseñanza, llamado Marcelo Sánchez, impartió una orden propia del tiempo de los militares.

Hizo cerrar rejas, puso candados y no dejó que los alumnos pudiesen participar de ese acto que era de ellos. ¿Alguien le dio la orden? ¿Alguien no quiso que los chicos del Colegio Nacional participaran de esa entrega?

No deja de asombrar la prohibición para que los jóvenes estuviesen. Y a todo esto, ¿quién es Marcelo Sánchez? A Marcelo Sánchez, ¿quién lo puso en el cargo? Entre la docencia se dice que obedece a la “señora de”. Si es así, la “señora de” no tiene ninguna autoridad ni derecho a impedir que nuestros hijos e hijas, se muevan libremente en el Colegio Nacional. Le pregunto a la señora o a Marcelo Sánchez, simple empleado ¿a quién responden?

Este ilustre lacayo que sólo cumple órdenes es la cara visible que impidió a los chicos de Zárate estar junto con la cooperadora, con los demás alumnos del centro de estudiantes y con su intendente. Me gustaría que Marcelo Sánchez explique, que dé la cara.

¿Sabe el ministro Sileoni que un empleado de segunda o cuarta línea impidió la comunidad educativa en general participase de un evento en el que el dinero que la provincia envió sería distribuido? Encerró a los pibes, prohibiendo que salgan de sus aulas, ¿cree que merece un aplauso?

Repudio total es lo que merece. Sánchez, usted no es quien para encarcelar a los alumnos. La propia cooperadora que recibió el dinero ratifica lo que decimos. Por Radio Cielo, emisora amiga, Fernando Consiglio, presidente de la misma, decía días atrás:

_“Una de las cosas que nos llamó la atención ayer en el acto, que fue todo bien porque hubo muchísimas escuelas presentes a través de sus directivos, es que no permitieron que participen los alumnos, y bueno, la escuela es de los alumnos. Tengo entendido que esto fue el rector Marcelo Sánchez quien dio la orden que los chicos no estén. El motivo no lo sé, seguramente tendrán algún argumento o algún artículo de que los chicos no participen de ese acto, pero lo que se consiguió en la escuela es para los chicos, no es para la computadora ni para la escuela.

La dirección de la escuela recibió una orden de que los alumnos no podían participar del acto, ya sea jardín, primaria o secundaria. Y no solo eso, sino que a las 3 de la tarde cuando sonó el timbre del recreo, cerraron las rejas del paso de los pasillos hacia el ZUM. La verdad me sentí en un momento... En otra época. Terrible lo que pasó en ese momento, no salió de demasiada importancia, pero nosotros queríamos que los chicos estén presentes. Por supuesto. No sólo por la presencia del intendente, que es la figura número uno de la ciudad, está más allá de un tema político, porque no era un acto político. No, no, igual es grave lo que pasó. Los chicos siempre participan, el intendente a la vez que ha ido a la escuela ha tenido una encuenta constante con el centro de estudiantes y con todo el alumnado en general, inclusive ayer el centro de estudiantes le hizo entrega de una nota con necesidades y bueno, creo que esos momentos son muy importantes que los chicos tengan la posibilidad de que el intendente los visite y que las cosas que ellos pidan.

El año pasado los chicos le pidieron al intendente elementos para arte, le pidieron elementos de educación física y con el tiempo las cosas se lograron. Pero bueno, digamos, a los chicos los guardamos y los escondemos, como fue la intención en este caso del mensaje que recibimos de Sánchez.

Yo lo único que sé es que nosotros como cooperadoras también estamos atados un poco a la dirección de nuestro colegio Y la dirección de la escuela recibe normativas o direcciones de parte de sus superiores, que son los inspectores, y el mensaje fue que los chicos no pueden salir del aula, o que el acto fuera a las 2, 2 y cuarto y no podían salir del aula.

Los diferentes actos que hubo siempre en la escuela, de los cuales siempre hay muchos durante todos los años, la presencia de los chicos es como que una cancha de fútbol, no tengo jugadores. Los protagonistas son los chicos, no son los directivos, los papás o los inspectores. La verdad me llama poderosamente la atención lo que hicieron. No lo quería dejar pasar porque yo como papá me sentí como que nos encarcelaron a los chicos, nos escondieron a los chicos. Los chicos en el recreo miraban por el zoom y diciendo ¿por qué no lo dejan pasar?

La verdad que me sentí una impotencia muy grande porque es una escuela pública, porque los que apostamos y luchamos por que la escuela pública esté cada vez mejor, nos encontramos con estos obstáculos o estos palos que ponen en la rueda que no sé cuál fue el motivo y ojalá que tenga alguna posibilidad de poder hablar no tengo relación con él con el inspector si lo he visto varias veces en el colegio, pero bueno obviamente, nada que ver tengo con la parte educativa.

Pero me sentí muy mal porque soy papá de la escuela y vi a mi hija que estaba participando del centro de estudiantes. Los chicos del centro de estudiantes sí pudieron participar porque estaban a contraturno. Porque los chicos del centro de estudiantes del turno tarde no pudieron participar del acto. Sí los del turno mañana. La verdad, me llama poderosamente la atención lo que pasó. Porque no tenían clase, tuvieron clase a la mañana.

Las escuelas que participan en el centro de estudiantes, que participan en el centro de estudiantes, tienen la participación que la escuela le da al centro de estudiantes. El centro de estudiantes tiene un peso muy fuerte en nuestro colegio, históricamente. Entonces bueno, haberle cerrado la posibilidad a los chicos que presencien el acto, aunque sea en el tiempo del recreo, en esos días que ellos tienen de recreo. Igual a eso lo determina la institución educativa, él me parece que como inspector distrital, que el alumno participe o no, no tiene nada que ver, hay ejes programáticos, hay cuestiones que... Por orden del inspector, los chicos no pueden participar, este mensaje lo recibimos primero por secundaria, entonces entendimos que Primaria y Jardín iban a estar. Ayer a la tarde o a la mañana recibimos la noticia de que el inspector no permitió tampoco el ingreso de Jardín y de Primaria.”

_La represión encontró en las primeras filas a los estudiantes defendiendo derechos. Usted y quien lo manda según muchas docentes, no son nadie. Rejas, candados, encierro, nunca más. En Zárate no nos tomen por tontos. Vamos a sacarles las fichas cada vez que sea necesario. Los grupos de tareas que usted y alguien más quieren implantar corresponden a tiempo nefasto. Deben saber que es evidente que el Colegio Nacional es de los 3.000 pibes que pueblan sus aulas y el plan Fines de todos los que estudian. Nadie intente hacer política con eso. No es de buen peronista. Cuidado, no nos tomen por tontos. Don Julio dijo algo para recordar: “Hipócritas a quienes se sacan fotos para mostrarse amplios.” A usted no le conocemos la cara, Marcelo Sánchez, pero lo que hizo, lo pinta de una manera muy detestable.