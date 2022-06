Esta mañana los padres de alumnos que concurren a la Escuela de Paraje “El Tatú” volvieron a acercarse al Honorable Concejo Deliberante donde fueron recibidos en la Comisión de Legislación, porque siguen sin una respuesta del Municipio por el Transporte para alumnos, auxiliares y docentes, a pesar de existir una Ordenanza vigente.

“Otra vez recibimos a los padres de la Escuela de ‘El Tatú’ y su preocupación por el Transporte. Pasaron varios días de que la Ordenanza 4930 fue votada y aún el Ejecutivo Municipal no les da una respuesta concreta, tal como exige la misma” dijo el Concejal de JUNTOS Marcelo Matzkin.

La Ordenanza N° 4930 del Concejo Deliberante de Zárate dice claramente que el Departamento Ejecutivo Municipal, deberá garantizar, hasta que finalice el ciclo lectivo 2022, salvo que se consiga una solución superadora con anterioridad a esa fecha, que los alumnos, alumnas, personal docente y auxiliar del establecimiento educativo "Carlos Von Bernard" de paraje "El Tatú" puedan tener un transporte gratuito o conforme tarifa fijada por la subsecretaría de transporte de la Provincia de Buenos Aires, para este tipo de recorrido, distancia y función social educativa.

"Pero nada de eso ha ocurrido porque los padres siguen solicitando una solución al problema. El servicio actual se vence el 1° de Julio y no obtienen una respuesta, ya que solicitan reuniones al Ejecutivo Municipal y no son atendidos" agregó el edil y concluyó: "no sólo que no les dan una respuesta sino que tampoco los atienden, lo único que les llegaron a ofrecer es un servicio que salga desde la Terminal de Zárate, cuando muchos de los chicos viven en barrios alejados. En este como en tantos otros temas, los vecinos siguen esperando una respuesta, mientras que el Municipio continúa perdiendo el tiempo”.