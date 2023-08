CADU y un duelo clave por el ingreso al Reducido

Después de la caída frente a All Boys, Defensores Unidos buscará recuperarse cuando reciba a Nueva Chicago.

Si bien la campaña que está realizado es muy buena, el Celeste cayó en la jornada pasada ante el elenco de Floresta 1-0 y así sumó su cuarta derrota en los últimos cinco partidos. Sin embargo, el elenco de Zárate intentará dejar eso atrás y meterse nuevamente en puestos de Reducido.

Este domingo, por la vigésimo octava fecha de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional, Defensores Unidos recibirá en el Mario Losinno a Nueva Chicago, un rival directo en la lucha por ingresar en zona de clasificación por el segundo ascenso. El encuentro comenzará a las 15.05 horas y el arbitraje estará a cargo de Pablo Giménez.

Pensando en el juego contra el Torito, Santiago Davio no tendrá a disposición a Juan Cruz Ponce de León, quien llegó al límite de tarjetas. Su lugar lo ocuparía Mauro Alarcón. Además, Jonathan Suárez Cortés saldrá del once y entre Lautaro Osuna y Franco Lonardi estaría su reemplazante. Por otro, no está descartado que el entrenador deje el esquema del 4-2-2 y utilice un 5-3-2. En caso que esto suceda, Lautaro Disanto saldría de la formación y quien ingresaría es Fernando Arébalo Bell.

En consecuencia, Defensores Unidos saldría a la cancha con: Fabricio Henricot; Alarcón, Facundo Laumann, Damián Zadel, Lautaro Suárez Costa; Maximiliano Ortigoza, Matías Nizzo, Bahiano García, Disanto; Lonardi u Osuna y Nicolás Toloza.