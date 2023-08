ANSES: de cuánto es el aumento para jubilados en septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social aumentará los haberes previsionales en base a la Movilidad Jubilatoria vigente desde septiembre 2023.

El organismo previsional dirigido por Fernanda Raverta aumentará los sueldos de los jubilados, pensionados y el pleno de las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) en un 23,32%.

Esto es de acuerdo a la Ley de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, que establece revisiones y modificaciones trimestrales para todas las prestaciones previsionales.

Por otro lado, la ANSES continúa con los depósitos según el calendario de pagos establecido para el mes de agosto.

Aumento para jubilados en septiembre: de cuánto es la suba

En base al porcentaje de actualización estimado por el CEPA, el haber mínimo jubilatorio de ANSES ascenderá a $87.510 brutos en el mes de septiembre.

Qué grupo de jubilados tendrá aumento en septiembre y cómo impacta

Haberes de agosto:

Jubilados mínima: $ 70.962

Jubilados máxima: $ 477.499,76

Pensión No Contributiva por Invalidez: $ 49.672,04

Pensión No Contributiva por Madre de 7 Hijos: $ 70.962

Pensión No Contributiva por Vejez: $ 49.672,04

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 56.766,98

Haberes de septiembre:

Jubilados mínima: $ 87.510

Jubilados máxima: $ 588.852,70

Pensión No Contributiva por Invalidez: $ 61.255,56

Pensión No Contributiva por Madre de 7 Hijos: $ 87.510

Pensión No Contributiva por Vejez: $ 61.255,56

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $ 70.005,04

Qué asignaciones familiares de ANSES aumentan en septiembre

La Ley 24.714 en su artículo 6° establece el pago de las siguientes Asignaciones Familiares y definidas en base al cálculo de movilidad que se dará a conocer en los próximos días:

Asignación por Hijo (AFH);

Asignación por Hijo con Discapacidad;

Asignación prenatal;

Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;

Asignación por Maternidad;

Asignación por Nacimiento;

Asignación por Adopción;

Asignación por Matrimonio;

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Cuánto suben las asignaciones familiares en septiembre

Los haberes de septiembre incrementarán un 23,32%

Asignación Familiar por Maternidad: el monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos)

Nacimiento (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $19.914,53

Adopción (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $119.252,89

Matrimonio (IGF hasta $ 1.012.460) - General: $29.861,35

Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 222.457)

General: $17.107,65

Zona 1: $17.107,65

Zona 2: $36.892,46

Zona 3: $34.169,25

Zona 4: $ 36.892,46

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 222.457)

General: $ 55.711,73

Zona 1: $ 55.711,73

Zona 2: $ 83.488,52

Zona 3: $ 111.287,68

Zona 4: $ 111.287,68

Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 1.012.460)

General: $14.338,28

Zona 1: $51.741,06

Zona 2: $77.548,18

Zona 3: $103.370,22

Zona 4: $103.370,22

Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad

General: $14.338,28

Zona 1: $51.741,06

Zona 2: $77.548,18

Zona 3: $103.370,22

Zona 4: $103.370,22

Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 1.012.460)

General: $4.146,75

Zona 1: $ 8.232,31

Asignación Universal por Hijo

General: $17.107,65

Asignación Universal por Embarazo

General: $17.107,65