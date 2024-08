CADU perdió un partido increíble y sigue sin poder ganar de visitante

#Deportes

CADU PERDIÓ UN PARTIDO INCREÍBLE Y SIGUE SIN GANAR DE VISITANTE

Por Julián Eboli

Defensores Unidos tenía todo para ganar, cortar la racha de visitante en la que nunca ganó en este campeonato, afirmarse en la categoría; pero perdió un partido increíble ante Brown de Adrogué en su cancha por 2 a 1.

Había jugado un primer tiempo bastante aceptable y se puso en ventaja con un golazo de Martín Giménez desde más de 30 metros del que seguramente estará entre los Top 10 de cualquier magazine deportivo. Creó un par de situaciones para ampliar el marcador y cuando salió a jugar el segundo tiempo fue una sombra, donde le regaló la pelota y la iniciativa al local y perdió ante un equipo que se veía condenado a descender y sacó todo su amor propio para seguir con vida. Pero vayamos por partes.

En los papeles uno miraba la tabla y sabía que Brown venía último (igual eso no es para confiarse) y que era un buen momento para sumar de 3 y al fin poder ganar de visita y en la etapa inicial parecía que eso iba a suceder con un CADU que tomó las riendas del partido de arranque y mas cuando a los 21’ Martín Giménez, que venía de hacer un gran partido ante Temperley, mejorado en lo físico, nuevamente padre en la semana; sacaba un zurdazo apenas cruzando el círculo central que se clavó casi en el ángulo de Matías Wysocki para no solo abrir el marcador, sino para ponerlo en un cuadro. Luego el celeste seguía llegando y Alan Sombra entrando al área chica, después de una buena jugada de Rodrigo Juárez en combinación con MG10, casi ponían el segundo. Y dominó hasta los ’40, porque el rival creció y lo pudo empatar sobre el final, porque Fabricio Henricot tapó un tiro de afuera de Matías Sproat y en el rebote Matías Rapetti (que ingresó por el lesionado Luis Olivera) salvó sobre la línea. Luego un córner donde Abel Masuero entró como pancho por su casa y su cabezazo pasó rozando el palo. Y un minuto más tarde, lo desbordaron a Fernando Arebalo y Matías Nouet se lo perdió solo por el segundo palo.

El segundo tiempo fue otro partido para CADU, entró sin reacción y le dio la iniciativa a los dirigidos por Jorge Vivaldo que dispuso dos cambios y los ingresos de Rafael Sangiovani y Franco Benítez le cambiaron el semblante al Tricolor, que solo pasó un susto con un remate de Martín Peralta que casi si mete, pero después de esa acción fue todo del dueño de casa. En CADU otra vez se lesiona el otro marcador lateral izquierdo y Matías Mariatti pasa al lugar de Rapetti. Y ahí el equipo del Angel Darío Lema se replegó mas y Brown empezó a crecer y fue decidido a buscarlo y por los costados llenaba de centros a Defensores. Primero, Matías Nouet tuvo una muy clara, pero Ariel Morales le tapó el tiro y acto seguido Franco Benítez cambió de frente para Lucio Castillo, que de volea cruzó la pelota al palo izquierdo para el empate. El 7 de Brown estaba intratable por su habilidad, dinámica y contagiaba a sus compañeros. CADU no reaccionaba y el CT tampoco, si bien había agotado dos ventanas para los cambios, el equipo necesitaba recambio para no ser tan MG10 dependiente o esperar que Juárez arranque con sus gambetas para salir del asedio. Y si a eso le sumamos que no juega con un 9 de referencia, es más difícil crear situaciones.

Pero volviendo al partido, se presentía que Brown estaba más para ganarlo, ya que Defensores Unidos no atacaba y padecía otro desborde de Lucio Castillo, que nadie alcanzó a empujar por el segundo palo y un cabezazo de Brandon López sin dirección. Se iba el partido y a los 39’ el mismo López de cabeza, de pique al piso, por otro testazo de Leonel Buter ganando de arriba ante un centro de Rafael Sangiovani, ante la quietud de la defensa ponía a ganarlo al local. Y ya quedaba nada y los zarateños se despertaron de la siesta, antes cuando el partido estaba empatado a Juárez le faltó la experiencia de un goleador para definir ante un centro de Martín Giménez, lo mejor de CADU en la tarde. Y luego, un remate de Brian Guerra que la pelota se fue pegada al palo.

Pero el lunes a las 19 toda la información, comentarios y el análisis más completo lo podrán ver y participar desde el Facebook o la fan Page de “Con La Voz en el Estadio”, con la participación de “Larry” Leguiza, “Pepe” Bogliani, Julián Eboli y Luis María Casado; para “Con La Voz del Estadio Producciones “y Radio Estación Zarate, donde seguimos todas la actividades del club del barrio de Villa Fox.

En definitiva, una derrota que duele y enciende las alarmas en lo que resta del año, porque cuando parece que el equipo recupera soldados y empieza a funcionar, sufre bajones y distracciones inexplicables que no lo deja sellar la permanencia en la categoría y escalar posiciones. Pero es fútbol y da revancha, el sábado recibe a las 15 en Villa Fox a Almagro y seguramente el Chavo Lema y su CT tendrán mucho trabajo en la semana para levantar cabeza y hacerse fuerte en las 9 fechas que restan.