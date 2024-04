VOLEY - DIV. FORMATIVAS : Náutico visitó a los equipos de Harrods

Se jugaron el fin de semana los partidos de la 3° fecha del Torneo de Formativas Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana. En esta oportunidad los equipos del Club Náutico Zárate jugaron de visitante a Club Harrods sumando 2 victorias (en Sub 13 y Sub 14) y 4 derrotas.

De este modo, Náutico acumula un total de 12 triunfos y 7 derrotas sobre 19 juegos disputados, sumando 26 unidades en la tabla general para ubicarse en el 5° lugar.

•Sub 12: Harrods 2 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 16-25, 25-18 y 15-6.

•Sub 13: Harrods 1 vs 2 Náutico Zárate. Parciales: 25-27, 25-17 y 11-15.

•Sub 14: Harrods 1 vs 3 Náutico Zárate. Parciales: 21-25, 25-20, 20-25 y 15-25.

•Sub 16: Harrods 3 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 25-14, 25-10, 27-29 y 25-20.

•Sub 18: Harrods 3 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 25-27, 25-23, 25-20 y 25-21.

•Sub 21: Harrods 3 vs 1 Náutico Zárate. Parciales: 25-17, 25-12, 19-25 y 25-19.