Columna de opinión: "La deplorable situación rural zarateña" por Ricardo Runza

Cuando el Intendente Marcelo Matzkin asumió, una luz de esperanza de cambio apareció en la ruralidad del Partido de Zárate. Dieciséis años de Caffarismo fueron terribles para el campo.

El Partido de Zárate no tuvo gobernanza rural. El amplio sector rural del Partido lo sufrió con una total ausencia de políticas públicas y las pocas que se implementaron, se hicieron mal y los resultados más visibles se reflejan en los caminos rurales.

Al asumir el Intendente Matzkin, él no podía desconocer -de ninguna manera- los pesares de los vecinos rurales que no son los que como él viven en los barrios rurales que invadieron residencialmente el área rural del distrito por falta de un planeamiento que tuviera en cuenta la protección del sector productivo más importante de nuestro país y que en nuestro distrito ocupa un amplio espacio territorial tanto en las islas que representan el 50% del territorio del Partido de Zárate como en el llamado sector continental que abarca ahora (con la última actualización catastral 2024) un 30% del territorio, haciendo que un total del 80% de nuestro territorio sea abocado a lo rural, en su amplio espectro productivo que va de lo ganadero a lo agrícola. El Intendente sabe que en este territorio viven familias que son vecinos rurales.

Todas abandonadas por el Estado municipal. Por su gobierno.

Esto afirmación se demostró cuando azotó el temporal del año pasado. Todo el amplio sector rural fue abandonado a su suerte. No hubo Defensa Civil. No hubo nadie dedicado a solucionar la emergencia y numerosas familias y establecimientos rurales productivos estuvieron hasta con más de 20 días sin servicio eléctrico.

Era un presagio del abandono próximo por venir. Desafío al Intendente a mostrar una foto de él o de alguno de sus funcionarios en algún lugar rural atendiendo la emergencia que azotó, tanto a quienes vivían en la ciudad como los que están en el campo con sus familias.

Nadie del Gobierno del Intendente Matzkin se acercó a tomar nota de la situación. La gente se tuvo que arreglar como podía. La Cooperativa Eléctrica fue un desastre y aún hoy brilla no por su excelencia de servicio sino por su falta de inversión en la distribución eléctrica en la zona rural del Partido de Zárate. Total nadie le exige nada.

El Intendente se saca fotos con su Presidente como si fueran aliados. Sobre el señor Mangini no corre ningún riesgo mientras todo se encuentra atado con alambre. Al menor viento, extensas zonas del sector rural quedan sin provisión de energía eléctrica. Pasan los años y las décadas. Todo sigue igual de malo. No hay un plan. No hay un peso destinado a mejorar esa infraestructura deplorable. La ignominia nunca cambia.

Pero cuando el Intendente Matzkin era concejal e integrante de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presidida en ese entonces por el concejal Pastore, tomó perfectamente nota en una reunión con todo el pleno de la comisión más muchos otros integrantes del Honorable Concejo Deliberante que presenciaron la exposición que hicimos los Ruralistas Autoconvocados del Partido de Zárate. Hasta el perro de Pastore estuvo en esa reunión. Nadie puede aducir que no conocen los problemas ni las soluciones que propusimos ni desconocer que tampoco se hizo nada.

En ese entonces le pedíamos la denuncia del Convenio del Consorcio Caminero, establecido entre la Sociedad Rural con jurisdicción en este partido bonaerense y el Municipio, por incumplimientos financieros sistemáticos que hacían que el servicio de ese Consorcio fuera esporádico en el año, a solo beneficio de una empresa contratista quien siempre ganaba la compulsa por el servicio, reducido a un par de caminos rurales municipales y sin la periodicidad de mantenimiento vial que requiere un servicio vial de esta naturaleza. Nosotros le informamos con grado de detalle la situación.

Hoy Marcelo Matzkin es Intendente. Lleva cinco meses de gestión. Todavía no se hace cargo de este territorio, tal como su antecesor Cáffaro hacía. Ni siquiera tiene un aviso publicitario en mano para mostrar. Se desperdició el verano que es el momento más oportuno para realizar el mantenimiento vial profundo que consta básicamente en el abovedado de los caminos de tierra, mejorar las salidas de agua y hacer todas aquellas tareas que permitan que esos caminos puedan resistir temporales e inundaciones posteriores. Como nada se hizo y nada se hace todo está degradado. Todo está intransitable. Las fotos que ilustran este artículo son contundentes.

El Municipio de Zárate tiene responsabilidades con la producción rural. Con esa cosecha gruesa que toda la política argentina espera que los productores realicen para apropiarse de los dólares de su liquidación. La angurria no cambia ni con cambio de Presidente. Tampoco cambia la inacción del Estado para lo único que debe hacer: tener los caminos rurales en condiciones para facilitar la producción. Los productores y propietarios de campo de este distrito aportan su parte a esa inmensa torta que sale por nuestros puertos al mundo y a la industria nacional productora de alimentos.

Desafiamos al nuevo Intendente a que sea diferente. El campo zarateño necesita un cambio profundo en el Estado municipal para que exista un funcionario responsable del territorio donde vive el vecino rural y donde se produce lo que le da sustento a la economía del país. Que no es precisamente la industria automotriz. Sino esa soja y ese maíz que hoy está a la espera de ser cosechado. Necesitamos un Delegado Rural.

Un funcionario a quien reclamarle y que sea responsable de gestionar ante sus pares: una política de obras y servicios públicos para la red de 400 km de caminos rurales municipales con la baja del inútil Consorcio Caminero y la creación del Corralón Rural para que se haga cargo como corresponde del servicio con todos los recursos que le sean necesarios; una política de seguridad rural con un involucramiento activo del Municipio para instalar cámaras, financiar la instalación de un nuevo destacamento para la Policía Rural y sostener con combustible y con todo lo que sea necesario las operaciones y el despliegue policial en la zona rural; una política de salud con el despliegue del móvil sanitario en la zona rural para que los vecinos no tengan que desplazarse a las ciudades de Zárate y Lima para la atención primaria de su salud; una política de salud animal para la zona rural para atender problemas de la producción y los animales que se transforman en plaga; una política de apoyo a la educación para que todos los establecimientos educativos rurales cuenten con caminos asfaltados o mejorados que permitan su accesibilidad y que los chicos del campo puedan tener un servicio de transporte público escolar como lo tienen los del Partido de San Antonio de Areco y; sobre todo, una política de servicio de distribución eléctrica gestionando ante la Cooperativa Eléctrica la realización de las obras necesarias para que el servicio eléctrico supere el bajísimo estándar que hoy tiene y sobre todo para que coadyuve a imponerle las multas que le correspondan por los sucesivos incumplimientos con los usuarios rurales y socios también de esta institución que lleva años bajo una conducción con una dudosa representación democrática que no tiene renovación a pesar de que nadie encuentra satisfacción por su deplorable servicio y con un tufillo de juego político partidario que la hace parecerse más a una caja política que a un distribuidor minorista profesional del servicio eléctrico para un distrito cuyo Intendente invitó a invertir a una mega empresa automovilística de orden mundial como es TESLA.