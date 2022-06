El Tricolor se impuso 3-1 en el cierre de la fase regular de la División de Honor. Y este sábado recibirá a San Lorenzo en el inicio de la serie al mejor de tres partidos por un lugar en las semifinales.

En el cierre de la fase regular de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana derrotó 3-1 como visitante a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) con los siguientes parciales: 26-24, 28-30, 25-20 y 25-12.

En esta oportunidad, el entrenador Oscar Romano abrió el juego con Eduardo Molina, Nicolás Gómez, Juan Alamino, Santiago Aulisi, Ramsés Cascú, Fabián Flores y Rodrigo Michelón. Luego ingresaron: Nicolás Robins, Juan Pablo Romero, Federico Leone y Román Carranza.

Gracias a esta victoria, el Tricolor concluyó esta primera etapa del campeonato en el cuarto puesto con 27 puntos, producto de 9 victorias y 4 derrotas. De esa manera, se ganó el derecho a tener ventaja de localía en el cruce de Cuartos de Final frente a San Lorenzo de Almagro (5º puesto).

La serie ante el Ciclón será al mejor de tres partidos y comenzará este sábado 25 de junio, cuando el CCC sea local desde las 21.00 horas. El segundo punto, en tanto, se disputará el miércoles 29 desde las 21.30 en CASLA. Y el tercero, en caso de ser necesario, quedó pautado para el sábado 2 de julio, nuevamente en el gimnasio de la calle Chiclana 209.

Las demás series de esta instancia serán: Ciudad de Buenos Aires vs Boca Juniors, Defensores de Banfield vs Municipalidad de Lomas de Zamora y River Plate vs Ferro Carril Oeste.

En tanto, por la permanencia lucharán: Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), Vélez Sarsfield, La Matanza Deportes, UNLaM, Náutico Hacoaj y Universidad de Buenos Aires.