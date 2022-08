El equipo de Arsenal Zárate Rugby no está atravesando su mejor momento deportivo. Luego de las derrotas de manera consecutiva ante Los Molinos y Atlético San Andrés, el equipo de Arsenal volvió a caer, y en esta oportunidad la derrota fue en el clásico zonal ante Ciudad de Campana.

Dicho partido correspondiente a la 15° fecha del Torneo de Tercera División de la URBA se jugó en Campana, dónde allí el dueño de casa ganó 25-21 y se tomó revancha de lo ocurrido en Zárate, ya que ambos equipos se habían visto las caras durante la 4° fecha ganando ese día Arsenal 22-12.

El clásico comenzó con un try convertido para el local, que jugaba con viento a favor. Esa situación complicó a los zarateños que no tenían la pelota en su poder. Para colmo Ciudad volvió apoyar otro try con el empuje de maul para sacar una diferencia de 12-0 en el marcador. Antes de culminar la primera etapa el dueño de casa lograba dos conquistas más, mientras que Arsenal descontaba con un penal de Maxi Iavicoli (22-3).

El segundo tiempo se inició con un penal de Iavicoli y luego un try de Matías Núñez para el descuento de Arsenal (22-11). A los 15 minutos Sebastián Ricciuti (gol de Iavicoli) sumaba otro try para la visita y luego Iavicoli acertaba otro penal.

Faltando 5 minutos Ciudad cosechó sus primeros puntos del complemento mediante un penal y estiró a 4 (25-21) la ventaja en marcador.

Sobre el final Arsenal tuvo la última chance pero no la pudo concretar y por tal motivo el clásico zonal fue para Ciudad.

Con este resultado el equipo dirigido por Sergio Guerrero acumula 35 puntos en el torneo (7 triunfos, 1 empate y 6 derrotas) para compartir con Vicente López y Los Pinos el tercer puesto.

Ahora el próximo fin de semana el conjunto de Arsenal tendrá fecha libre y recién su próximo juego será como local (10 de septiembre) ante Los Pinos.