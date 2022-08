El ex juez Carlos Facio, ocho ex policías, un ex médico policial y el ex jefe de Catastro de la municipalidad de General Lavalle están acusados de interferir en la identificación de los cadáveres aparecidos en 1978 y 1979 en la costa atlántica, brindando cobertura al plan de desaparición forzada de personas de la dictadura.

Un ex juez de Dolores y varios policías fueron citados a prestar declaración indagatoria por encubrir los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar.

El juez federal subrogante Martín Bava lo hizo en el marco de la causa “Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros s/Denuncia sobre desaparición forzada”, de trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, en el marco de los procesos conocidos como “Juicios por la Verdad”, a partir de una serie de hallazgos de cadáveres ocurridos en la costa atlántica.

Carlos Augusto Facio, quien fue titular Juzgado Penal número 2 del Departamento Judicial de Dolores fue imputado por “haber contribuido a la ejecución del plan criminal clandestino e ilegal implementado durante los años 1976/1983 por las fuerzas armadas, con la colaboración de las de seguridad a ella subordinadas”.

De acuerdo con el magistrado, Facio es responsable de un “aporte materializado en la cobertura judicial-policial asignada a las apariciones de los cadáveres en la costa atlántica durante el período de la dictadura militar, consistente en impedir el avance de las pesquisas judiciales y obstaculizar la correcta identificación de los cuerpos hallados durante los años 1978 y 1979, haciendo incierto el estado civil de las víctimas y evitando que los asesinatos se investigaran como tales”.

Según publicó el portal Entrelineas, en los casos en los que le tocó actuar, “el imputado omitió producir cualquier tipo de medida de investigación que permitiera conocer la identidad de los cuerpos, así como los perpetradores del hecho”, impidiendo que tres Madres de Plaza de Mayo fueran autorizadas a reconocer los cuerpos que se encontraron en el mes de diciembre del año 1978 en la Costa Atlántica.

Por esto deberá presentarse ante el juez Bava el próximo 22 de setiembre para prestar declaración indagatoria.

El magistrado, además, citó en la misma condición a ocho policías y un médico de policía, como parte del mismo encubrimiento, cuyas declaraciones se irán desarrollando en el mes de septiembre. En este sentido, deberán comparecer ante el magistrado Santiago Piñero, Mario Castronuovo, Ednio José Llorens, Francisco Aristegui, Domingo Oscar Martínez, Alberto Martínez, Edgardo Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada y el médico Miguel Cabral, a quien se le imputa “realizar una descripción errónea de las causales de muerte a fin de obstaculizar que se investigaran los crímenes acontecidos”.

Además, fue citado Juan Domingo Montenegro, ex jefe de Catastro de General Lavalle, por haber simulado, destruido y falsificado documentos públicos a fin de esconder las irregularidades en las inhumaciones en el cementerio de dicha localidad.

