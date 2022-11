Durante este fin de semana tendrá lugar en la pista de Villa Constitución una nueva edición del Campeonato Argentino de Remo. Dicha cita será el cierre de una intensa temporada que también definirá quien se quedará con el Gallardete de la Liga Naval y con el Premio de Honor de la Asociación Argentina.

Entre los presentes estará la delegación del Club Náutico Zárate siendo estos los botes que presentará el "Ancla" en dicho Argentino.

Eliminatorias

-Single Sub 23 Peso Ligero Femenino: Valentina Verdinelli.

-Doble par Menor Femenino: Celeste Figueroa y Lola Fellay.

-Cuádruple par Menor Masculino: Santino Piug Méndez, Juan Bautista Donamari, Lautaro Díaz y Francisco Moreira Rosas.

Finales

-Cuatro sin Peso Ligero Masculino: Gabriel Butuz, Pablo Conte, Juan Zapata y Emanuel Angelone.

-Doble Par Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez y Clara Catani.

-Cuatro sin Junior Masculino: Juan Polidoro, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate.

-Doble Par Junior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

-Cuatro sin Senior Masculino: Jazmín Palavecino, Ludmila D angelo, Celeste Figueroa y Lola Fellay.

-Ocho Junior Masculino: Juan Francisco Zapata, Juan Martín Mancino, Francisco Moreira, Bautista Marina, Juan Ignacio Polidoro, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate. Timonel: Daniel Muñoz.

-Doble Par Adaptado PR3 Masculino: Luis Salas y Daniel Muñoz.

-Single AdaptadoPR1 Masculino: Alan Omar.

-Cuádruple Par Senior Femenino: Clara Catani, Susana Álvarez, Evelyn Silvestro y Matilde Juárez.

-Doble Par Menor Femenino: Celeste Figueroa y Lola Fellay.

-Doble Par Sub 23 Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez y Clara Catani.

-Cuádruple Par Menor Masculino: Santino Puig Méndez, Juan Bautista Donamari, Lautaro Díaz y Francisco Moreira.

-Dos sin Junior Masculino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

-Dos sin Senior Masculino: Lautaro Barrios y Franco Calvo.

-Doble Par Peso Ligero Masculino: Pablo Conte y Martín Butuz.

-Single Sub 23 Masculino: Federico Valerio.

-Ocho Senior Femenino: Clara Catani, Sofía Álvarez, Valentina Verdinelli, Lola Fellay, Evelyn Silvestro, Catalina Rodríguez, Susana Álvarez y Matilde Juárez. Timonel: Jazmín Palavecino.

-Ocho Senior Masculino: Gabriel Butuz, Emanuel Angelone, Pablo Conte, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta, Marcos Rojas, Lautaro Barrios y Franco Calvo. Timonel: Daniel Muñoz.