Por Federico Meza https://www.soloascenso.com.ar/ ... Cuando nadie lo esperaba y todo Villa Fox se ilusionaba, Flandria terminó con el sueño de Defensores Unidos. La goleada 3-0 en contra le impidió al equipo de Gustavo Puebla de ir por el título en el Apertura de la Primera B. Y quien habló de ello fue Juan Figueroa...

De hecho, comentó que sensaciones le dejó la derrota. “Un poco de bronca y tristeza, sabíamos que si ganábamos estaban dentro de las posibilidades de campeonar. Fue un partido raro, ellos se encontraron con goles rápido por errores nuestros y por otro lado fue el partido que más chances de goles tuvimos y no pudimos convertir”, indicó.

A su vez, el arquero de 28 años se refirió al ánimo del grupo y cómo los afectó este traspié que arruinó su ilusión pese a la buena campaña: “Fue fuerte, un golpe duro, es feo llegar a la última fecha sabiendo que no tenés chances de salir campeón, pero vamos a dar todo para sumar tres puntos para la general”.

Además, opinó a los motivos de por qué no lograron hacerse fuertes en Zárate. “No sabría decir por qué, la cancha no estuvo en buen estado en todo el campeonato, pero no es excusa, es para los dos equipos lo mismo. Hay algunos árbitros que nos condicionaron también, pero ya está, ya pasó”, afirmó. Y añadió: “Tenemos que enfocarnos en Cañuelas y en el Clausura que ya arranca también”.

Precisamente, apuntando al duelo con el Tambero del sábado en el Jorge Arín, Figueroa concluyó: “Va a ser lindo partido, es un equipo que intenta jugar, que necesita sumar puntos y nosotros vamos a ir como a todas las canchas tratar de imponer nuestro juego y traer los tres puntos para cerrar el Apertura de la mejor manera”.