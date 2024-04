El piloto zarateño Gabriel De Lucca tuvo una destacada labor en el Evento Coronación del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires

Durante el pasado fin de semana, Gabriel De Lucca representó a Zárate de manera destacada en el Evento Coronación del Trofeo de Verano de RMC Buenos Aires. Este evento marcó el cierre del primer certamen de la temporada 2024 de la categoría y se celebró sobre el Kartódromo de Baradero, con las Fechas #4 y #5. De Lucca consiguió dos podios en su divisional Master Max, finalizando entre los primeros tres competidores de su clase.

El sábado se disputó la Fecha #4, donde De Lucca logró el 2° mejor tiempo en la clasificación, ganó la primera manga y obtuvo el P2 en la segunda. En la Final, a pesar de enfrentar problemas con los frenos desde la mitad de la carrera, logró asegurarse el P3, superando las dificultades técnicas.

Al respecto de los sucesos de esta primera jornada, el volante zarateño, comentó: "Fue un lindo sábado, tuvimos muy buen ritmo. En las tandas estuve bien adelante y clasifiqué 2°. Gané una manga y en la otra quedé 2°. En la Final estuvimos perfectos físicamente, pero desde la mitad de la carrera nos empezamos a quedar sin frenos. Perdí la “chupada”, teníamos que frenar antes. Me costó terminar en esas condiciones, pero llegamos al podio. Salvo el problema que se nos presentó con el freno, el auto tiene un gran trabajo de mi equipo y funciona excelente”.

El domingo, en la Fecha #5, De Lucca clasificó quedándose con el 3° mejor tiempo. Luego, enfrentó dificultades en las mangas donde no logró los resultados esperados (P9 y P10). Sin embargo, en la Final, nuevamente demostró su habilidad al avanzar desde el P10, hasta asegurarse el P3, sumando así otro podio en el fin de semana.

Considerando los sucesos de la Fecha #5 con que se puso fin a este torneo, comentó: "No fue un buen domingo, teniendo en cuenta las mangas, pero terminamos con otro podio. La clasificación fue buena, pero las mangas fueron raras, hubo muchos toques y golpes, no hubo manera largar bien. Para la Final largué 10° y llegué entre los primeros 3. Esperábamos más con respecto a la definición del campeonato, pero lo cierto es que en las fechas que tuvimos medios, fuimos protagonistas, y cuando no los hubo, nos tuvimos que arreglar. Hay que seguir”.

Finalmente, expresó su gratitud: “Quiero agradecer a todo el equipo RG Racing Kart, a Bubu, a Víctor mi mecánico, a Axion, a toda mi familia, a mis hijos, Thiago y Mía, y a mi señora, que siempre están apoyando y a Pradecom, CMP y Grupo MZ".

Con un total de 278,5 puntos, De Lucca finalizó el torneo en el P3. Próximamente, se lo podrá ver nuevamente en el Kartódromo de Buenos Aires, para el inicio del Trofeo de Invierno el fin de semana del 1 y 2 de junio.

RMC BUENOS AIRES 2024 - TROFEO DE VERANO

Kartódromo "Ramiro Tot", Baradero (Buenos Aires)

MASTER MAX

FECHA #4

Clasificación: 1. Parisi, Emiliano 47,273

1ª Manga: 1. De Lucca, Gabriel, 2. Parisi, Emiliano, 3. Martín, Rodrigo, 4. Barnetche, Francisco, 5. Pernigote, Sebastián, 6. Santana, Nicolás, 7. Silvestro, Federico, 8. Gómez Luna, Andrés, 9. Parisi, Cristian, 10. Laprovitera, Nicolás, 11. Consolini, Omar, 12. Faist, Roberto, 13. Villar, Lucas, Nc. Leston, Alan, Sv. Carreira, Gustavo.

2ª Manga: 1. Parisi, Emiliano, 2. De Lucca, Gabriel, 3. Barnetche, Francisco, 4. Pernigote, Sebastián, 5. Martín, Rodrigo, 6. Consolini, Omar, 7. Santana, Nicolás, 8. Villar, Lucas, 9. Faist, Roberto, 10. Silvestro, Federico, 11. Gómez Luna, Andrés, Nc. Parisi, Cristian, Nc. Laprovitera, Nicolás, Nc. Leston, Alan, Ex. Carreira, Gustavo.

Final: 1. Parisi, Emiliano, 2. Pernigote, Sebastián, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Barnetche, Francisco, 5. Silvestro, Federico, 6. Gómez Luna, Andrés, 7. Martín, Rodrigo, 8. Laprovitera, Nicolás, 9. Carreira, Gustavo, 10. Parisi, Cristian, 11. Santana, Nicolás, 12. Faist, Roberto, 13. Villar, Lucas, 14. Consolini, Omar, Nl. Leston, Alan.

FECHA #5

Clasificación: 1. Barnetche, Francisco 46,635

1ª Manga: 1. Barnetche, Francisco, 2. Pernigote, Sebastián, 3. Silvestro, Federico, 4. Laprovitera, Nicolás, 5. Parisi, Emiliano, 6. Santana, Nicolás, 7. Carreira, Gustavo, 8. Gómez Luna, Andrés, 9. De Lucca, Gabriel, 10. Leston, Alan, 11. Martín, Rodrigo, 12. Parisi, Cristian, Nc. Consolini, Omar, Sv. Faist, Roberto, Sv. Villar, Lucas.

2ª Manga: 1. Carreira, Gustavo, 2. Barnetche, Francisco, 3. Parisi, Emiliano, 4. Pernigote, Sebastián, 5. Gómez Luna, Andrés, 6. Martín, Rodrigo, 7. Santana, Nicolás, 8. Parisi, Cristian, 9. Silvestro, Federico, 10. Leston, Alan, 11. De Lucca, Gabriel, 12. Laprovitera, Nicolás, 13. Villar, Lucas, 14. Faist, Roberto, Sv. Consolini, Omar.

Final: 1. Pernigote, Sebastián, 2. Parisi, Emiliano, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Silvestro, Federico, 5. Carreira, Gustavo, 6. Leston, Alan, 7. Barnetche, Francisco, 8. Parisi, Cristian, 9. Santana, Nicolás, 10. Gómez Luna, Andrés, 11. Villar, Lucas, 12. Faist, Roberto, 13. Martín, Rodrigo, Nc. Laprovitera, Nicolás, Sv. Consolini, Omar.

Campeonato Extraoficial: 1. Carreira, Gustavo 435,5 - 3v (Campeón), 2. Parisi, Emiliano 358 - 1v, 3. De Lucca, Gabriel 278,5, 4. Santana, Nicolás 251, 5. Gómez Luna, Andrés 230, 6. Silvestro, Federico 225,5, 7. Barnetche, Francisco 199,5, 8. Pernigote, Sebastián 149 - 1v, 9. Martín, Rodrigo 144,5, 10. Amboade, Gastón 139, 11. Villar, Lucas 125, 12. Parisi, Cristian 112, 13. Faist, Roberto 77,5, 14. Moretta, Pablo 75, 15. Laprovitera, Nicolás 69,5, 16. Leston, Alan 62, 17. DAtri, Tomás 36, 18. Polvera, Javier 35, 19. De Sosa, Ricardo 32, 20. Consolini, Omar 23, 21. González, Matías 18.