Campana finalizó los Juegos Bonaerenses con 18 medallas

Cinco de ellas fueron de oro: Angelina Muga en Lanzamiento de Bala Sub 18, Diego Padovani en 200 metros libres Adultos Mayores, Pablo Girola en Skate, Juan Medina Rodríguez en Salto en Largo Sub 14 y Leopoldo Herbes Bases en Malambo Sub 15.

El fin de semana, Campana concluyó su participación en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2024 que se realizaron en Mar del Plata, donde la delegación de nuestra ciudad conquistó un total de 18 medallas: 5 de oro, 4 de plata y 9 de bronce.

Con la coordinación del equipo de la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Deportes, los representantes campanenses disfrutaron de estas Finales desde el lunes 28 de octubre al sábado 2 de noviembre.

Y no solo eso, sino que también obtuvieron grandes resultados en sus diferentes competencias, mejorando, por ejemplo, la cantidad de medallas doradas respecto a la edición anterior.

En esta oportunidad se lograron 5 oros gracias a las actuaciones de Angelina Muga en Lanzamiento de Bala Sub 18; de Diego Padovani, en 200 metros libres Adultos Mayores; Pablo Girola, en Skate; Juan Medina Rodríguez, en Salto en Largo Sub 14; y Leopoldo Herbes Bases, en Malambo Sub 15.

En tanto, las 4 plateadas fueron logradas por Alexis Martra y Julián Gotta, en Beach Vóley Sub 18; Manuel Vilela en Lanzamiento de Jabalina Sub 16; Germán Torres en 100 metros PCD Motor +16 y por su hermana María Eugenia Torres en 100 metros PCD Motor Sub 15.

Mientras que las 9 de bronce fueron ganadas por David Vilela, en 110 metros con vallas Sub 18; Franco Rondán, en Lanzamiento de Jabalina Sub 18; Sol Pacheco, en Lanzamiento de Jabalina Sub 18; Emiliano Sosa, en Tenis de Mesa Sub 18; Julián Rosa, en Boccia Sub 18 Mixto Libre BC3; Dylan Viera, en Taekwondo; Sofía Larrosa, en Lucha Libre; Joaquín Lezama, en Tenis de Mesa PCD; y por el equipo del Colegio Santo Tomás de Aquino en Handball Sub 16 Femenino.