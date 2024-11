"Un encuentro entre comunidad y poesía"

Por Malena Saito... “El festival de poesía de San Pedro es un enlace entre la comunidad y la poesía para transitar el camino de la sensibilidad, también para canalizar y para generar espacios de resistencia, tanto desde la poesía, las emociones, los sentimientos y lo político” dice Facundo Reynoso, organizador del evento.

Reynoso empezó vendiendo libros en Deremate.com, página que tiempo después terminó comprando Mercado Libre. Fue uno de los primeros en hacerlo. Al tiempo decidió cambiar rotundamente de vida, enamorado de una sampedrina, largó Capital Federal y se fue a vivir allá.

De esto pasaron veinte años. En el medio fundó, en San Pedro, la librería “Boulevard libros” que ya tiene diez años en la zona y hace cinco organiza el Festival de Poesía de San Pedro. La edición de este año se realizó ayer. Todos los años lo realizan el primer fin de semana de noviembre u octubre.

No es poeta, sino un enamorado de las letras, dice Reynoso. Le gustan, como a todos los libreros, los libros. En su librería hay manuscritos, primeras ediciones, fotografías raras, ediciones difíciles de hallar. “Cuando me mudé a San Pedro, empecé a percibir que en esta zona, en el corredor norte, la cultura no estaba abierta para todos. Fue apropiada por los sectores más conservadores, entonces mi idea era generar un espacio inclusivo, en dónde los sampedrinos pudieran acceder a todo lo que pasa con la literatura independiente y que parece ajeno si no estás en las grandes urbes”, relata.

Es por eso que hace dos años al Festival decidió sumarle una gran feria de libros independientes. “Me parece también que los espacios de resistencia nacen en estos pequeños lugares y la idea es darle visibilidad también a las editoriales que la están peleando para que puedan expandir su producción y puedan llegar fuera de sus barrios o ciudades”, reflexiona.

La peculiaridad que destaca al festival es que no necesariamente hay que ser poeta para participar. Quien alguna vez haya escrito algo y quiera, puede ser parte. “Es un espacio para todo el mundo y se anota todo el mundo. Eso es lo lindo. Leen pibes de diez años, adolescentes, gente mayor, obreros, gente de los mejores barrios, gente de los barrios marginales, chicos en tránsito de cambio de género. La verdad, es absolutamente mezclado lo que se escucha. Los que viajan al festival de otros lados, se sorprenden” cuenta.

Dos meses antes de cada edición del festival se abre una inscripción. Reynoso no convoca a nadie. Es completamente libre. Él después organiza, arma, diseña la partitura, como le gusta decir. La convocatoria está abierta tanto para editoriales como poetas, no sólo de la región sino de todo el país.

“Año a año armamos un espacio familiar, cómodo, hogareño. Apunto a eso. El festival es libre y gratuito y ya la gente lo espera. También muchas personas nuevas participan todos los años porque se van sintiendo cómodas con lo que pasa. Es un ambiente lindo, relajado” dice apurado porque lo esperan los poetas para compartir el asado del día después. En esta edición participaron veinte poetas de todo el país.

El festival no empieza en noviembre, sino que antes también se hacen actividades y Reynoso busca que de alguna manera la librería sirva como espacio de contención y tertulia. Está buscando conseguir un proyector, por ejemplo, para sumar proyecciones durante el año. “Me parece que se termina armando un lugar de pertenencia, dónde canalizar algunas cosas. Es un espacio diferente” agrega.

El festival se realiza desde la primera edición en una cantina muy pintoresca que se llama Isla Bonita, un lugar grande y con una ubicación central en San Pedro. Queda en 25 de mayo 1250. También la cerveza artesanal “Discordia” contribuye con su bebida espirituosa a la velada.

San Pedro tiene 60.000 habitantes. Es una ciudad aunque tiene costumbres de pueblo, dice Reynoso. “Estos eventos son necesarios. La gente ansía que sucedan cosas, está abierta a lo que pasa” dice.

San Pedro fue la cuna del narrador Abelardo Castillo y del poeta Aníbal De Antón. Si bien Reynoso dice que ahora no existe en el pueblo la figura del poeta como tal, a cambio hay muchísimas personas que escriben. “Creo que es muy importante romper con el prejuicio de que la poesía no se vende. Yo creo que si no se vende es culpa de los libreros, que la estigmatizan y no le dan bola. Siempre doy el ejemplo de Aurora Venturini. ¡Nadie sabe que es poeta! solo conocen Las Primas o bueno lo que publicó Random que no es su poesía” dice entre risas.

Para él la poesía tiene un rol fundamental en su vida. No solo porque le gusta sino porque le hace bien al alma. “Con este evento no gano nada. Pero la verdad, que para mí es una satisfacción. Mi paga es ver al tipo emocionado mientras está escuchando atenta a un poeta o mismo se repiten poetas que han venido en otras ediciones y ya sentirnos como una familia”, agrega.

Por el festival pasaron 350 personas que rotaron entre las cuatro de la tarde y las doce de la noche, hora en la que terminó. Este año quieren realizar una antología de los poetas locales que se animaron a leer.

De esta edición participaron: Claudio Lomenzo y Javier Magistris, editores de la revista nacional de poesía “La guacha”, Agustín Mazzini, Sofía Castillón, Samir Muñoz Godoy, Laila Desmeris, Adrián Quinteros, Lucía Gagliardini, Daniela Peris, Mónica Glomba, Pierre Froideveaux, Juan Franciso Moretti, entre otras y otros.

“Es un momento particular en el país, donde quizás los dos pasitos que tenías que dar este año, para adelante, se transformaron en uno, pero la idea es siempre ir por más. Yo no soy gestor, la verdad año a año voy aprendiendo a manejarme. Desde la organización, trato de que el que viene de afuera se sienta cómodo, aunque el festival es para los sampedrinos. Me gustaría lograr que la gente que viene de afuera se sienta parte y creo que año a año pasa cada vez más” dice mientras lo interrumpe el llamado de una poeta que ya se va para decirle que quedó fascinada con la atención y la escucha del público. “San Pedro queda justo en el medio entre Rosario y Capital, me gustaría que el festival creciera y funcionara para aportar un turismo cultural a la ciudad”, concluye Reynoso.

Para enterarse del próximo festival y seguir el paso a paso de las actividades del año. Se los encuentra en Instagram como(@flisp_poesia_sanpedro).