Fue uno de los artistas más prolíficos del siglo veinte, uno de los iniciadores del cubismo, cada vez más cuestionado por sus numerosas y conflictivas relaciones con las mujeres.

Pablo Ruiz Picasso murió hace 50 años y el mundo rinde este sábado (08.04.2023) homenaje al que fue uno de los grandes genios que revolucionó la historia del arte con actos y exposiciones que celebran su obra y su herencia artística. Diferentes países de Europa y América celebran actos y explosiciones en memoria de Picasso, nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881 y fallecido en la población francesa de Mougins el 8 de abril de 1973.

Ocho museos, seis en España y dos en Francia, le están dedicados en ciudades vinculadas a su biografía: en su ciudad natal de Málaga -donde hay dos museos-, en Barcelona y Madrid, donde estudió, en A Coruña, París y Antibes, donde vivió y trabajó. Otro está en la ciudad catalana de Horta de Sant Joan, que ayudó a estimular el cubismo. Pero, ¿sigue siendo Picasso importante para los jóvenes?

Markus Müller es director del Museo Pablo Picasso de Münster, el único dedicado al artista en Alemania. "Es una figura importante para todos los que ejercen una actividad creativa", afirma. Sin embargo, gran parte de las vanguardias más actuales apuntan "más bien" a Marcel Duchamp, su "gran contraparte intelectual y conceptual". Para los más jóvenes, ya no es tan "provocador", como fue en su tiempo, pero sigue siendo un gran "estímulo", afirma Müller haciendo un juego de palabras en alemán.

Críticas feministas: prolífico no solo en el arte

La vida y obra de Picasso serían inconcebibles sin mujeres como Dora Maar, Françoise Gilot o Jacqueline Roque. El artista, con una arrebatadora personalidad dominante, tuvo multitud de parejas y aventuras amorosas. Y su trato hacia las mujeres ha sido cada vez más criticado como parte del movimiento "MeToo". En Estados Unidos, "a veces se le menciona al mismo tiempo que Harvey Weinstein y Woody Allen", dice Müller.

Dejó alrededor de 16.000 pinturas y dibujos, 1.200 esculturas, 3.000 cerámicas y miles de litografías, la obra más extensa de un artista visual en el siglo XX, desde las 'Señoritas de Avignon' hasta el 'Guernica'. Pero también hizo apropiaciones culturales "completamente acríticamente", según Müller, como con las máscaras y esculturas africanas en un contexto colonial. El museo de Münster abordó esto en una muestra especial en 2022 y actualmente muestra a Picasso en "A Collector's Choice - Picasso, Miró, Schlemmer, Kirchner & Co." junto a otros maestros clásicos del arte moderno. Con la muestra "Given to Show", parte de la "Celebración de Picasso 1973-2023" que honra al artista en todo el mundo bajo los auspicios del Museo Picasso de París, el de Münster se centra en destacar su capacidad para el marketing y su inclinación hacia el autorretrato.

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Buenos Aires acaba de inaugurar también en Argentina la exposición "Picasso en el patrimonio del Museo" que reúne más de 30 de sus obras -entre grabados, dibujos, cuadros y cerámicas- de las diferentes etapas pictóricas y los distintos estilos del pintor malagueño, en la que hay gran presencia de las mujeres del artista, el capítulo más controvertido de su vida pero que han rescatado ya que, dice su director, Andrés Duprat, están "en contra de las cancelaciones".

Mientras tanto, los precios de sus obras han seguido subiendo, dice Anne Rinckens, de la casa de subastas Van Ham en Colonia. Por primera vez en más de 25 años, con "Buste de femme" (1971) una importante pintura de Picasso estará disponible en el mercado del arte alemán. Van Ham lo subastará el 5 de junio con una estimación inicial de siete cifras.