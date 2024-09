MIERCOLES-RESISTENCIA

Para la cultura cotidiana argentina, el domingo es día de familia. El lunes es detestable. Los jueves son ya institución: la ronda de los jueves, día de la memoria dice presente.

En la era Milei surgió un día de resistencia: los miércoles, día que eligieron los jubilados para hacerse oir.

Pero...alguien los oye? ¿Alguien escucha sus reclamos? un haber jubilatorio que les permita COMER TODOS LOS DIAS, que les permita comprar los medicamentos que, por ley de vida, el cuerpo se desgasta, les son necesarios. Recuperar la medicina para los enfermos ancológicos.

Gente, pueblo, compañero, vecino... ¿se da cuenta de lo que piden? COMER TODOS LOS DIAS

Se dice del engendro que nos gobierna, y por elección democrática, que no entiende nada, que es un loco, que no tiene empatia por nada ni por nadie. Creo que se equivocan. Si comprende, no es loco y tiene emociones. Es un sádico que goza con el dolor de los más débiles. Siente alegría y lo festeja al maltratar a quienes no se pueden defender.

¿Cómo se explica Ud. Vecino, gente, pueblo, compañero, que se reúnan a festejar el veto al miserable aumento que el Congreso voto para los jubilados, COMIENDO, ¿comiendo un ASADO?

Nadie que sea considerado humano puede aceptar la tortura de esa provocación. Porque están provocando, riéndose del hambre real de algunos sectores de la población. La respuesta es para el asombro y la vergūenza.

El último sector de la población, uno de los más débiles, los que ya gastaron sus fuerzas fisicas, ya ofrecieron al país toda una vida de trabajo, esos viejos meados son LAS RESISTENCIA,

Salieron a resistir un modelo que está regalando su esfuerzo, nuestro esfuerzo, nuestro futuro, nuestro país, nuestra educación, nuestros científicos, nuestro territorio, nuestra soberania, para llenarse los bolsillos con millones de dólares que en su impúdica vida podrán gastar,

Ambición patológica, sin medida.

El pasado miércoles el PJ de Zárate decidió unirse a la resistencia y un grupo de compañeros se hizo presente en la movilización de los jubilados. Es hora de que empecemos a hacer visible el repudio a las políticas de hambre y violencia que este gobierno de sádicos, sin pizca de humanidad, con Javo Milei al frente, simula gobernar la Argentina.

Tal vez parezca poco o tímida la incipiente resistencia, pero Ud. Vecino, gente, pueblo. compañero, tiene que empezar a tomar conciencia que no puede callar, omitir o justificar que miles de niños se vayan a dormir sin comer, que el PAMI recorte los medicamentos, que se les eliminen los remedios para los enfermos oncológicos, que al final de sus vidas, que fue una vida de trabajo, los viejos sean descartados en un Excel, que los jubilados, nuestros abuelos sean apaleados, atropellados por las motos de la Policía Federal, que los niños sean gaseados; que en el granero del mundo el pueblo tenga hambre.

Acompañemos la Resistencia. Por algo se empieza.

Mesa de Formación Política-PJ ZARATE