Lanzan programa educativo sobre la Guerra de Malvinas en 13 cárceles bonaerenses

Con el objetivo de fortalecer la memoria por la plena vigencia de la soberanía sobre las Islas Malvinas se lanzó este martes una propuesta bajo la modalidad taller para jóvenes privados de libertad y agentes penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los talleres Memorias de las Malvinas Argentinas desde la perspectiva de los Derechos Humanos y Soberanía que impactará en 13 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de La Plata, Florencio Varela y Campana.

El lanzamiento de la iniciativa se efectuó este martes en la Unidad 23 Florencio Varela, donde el ex combatiente de Malvinas Julio Aro, de la Fundación No me olvides, compartió una charla con unos 60 privados de libertad y agentes penitenciarios.

El encuentro contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, y fue coordinado por la docente Verónica Malo.

La charla de Aro se realizó en la Unidad 23 debido a que personas privadas de libertad de esa cárcel durante un taller dictado en el periodo estival en el programa Escuelas Abiertas de Verano elaboraron una maqueta del cementerio de Darwin y escribieron cartas al ponerse en la piel de soldados, padres, madres o familiares de los que intervinieron en la Guerra de Malvinas.

Aro desarrolló una emotiva charla al narrar su experiencia en la guerra, sus desafíos y la tarea a la que se abocó desde 2008 para identificar a los 137 cuerpos de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.

"Quiero agradecer el respeto con el que me escucharon y por la maqueta, dibujos y escritos que realizaron", dijo Aro a las personas privadas de libertad.

"La película que recomendamos desde la Fundación no es ninguna que se refiera a la guerra de Malvinas si no el film Coco, en el que se centra en explicar que alguien muere cuando se olvidan de él o ella", explicó Julio.

Cuando Aro visitó el cementerio de Darwin el 2 de abril de 2008 encontró en las tumbas la frase: "Soldado argentino sólo conocido por Dios". "Eso me dolió y me atravesó y aquel día me dije que tenía que hacer algo para identificarlos. En la actualidad solo nos faltan cinco y no vamos a bajar los brazos hasta lograrlo", agregó.

Cabe destacar que antes del inicio de la charla, Aro y las autoridades del SPB y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recorrieron la plazoleta Islas Malvinas, inaugurada este año en el sector intramuros de la Unidad 23.

En el encuentro también tomaron la palabra la docente Verónica Malo y explicó cómo fue que en el curso que dictó en el verano se enfocaron en la guerra de Malvinas. "Hablamos de la democracia, de la soberanía y salió el tema de las islas. Y realizamos obras que nos unieran a todos con respeto por los derechos humanos y memoria".

Brian, uno de los privados de libertad, dijo "nos pudimos poner en la piel de los soldados y nos vimos identificados. Estamos lejos de nuestras familias, las extrañamos, tratamos de recordar momentos y de proyectarnos a futuro. La verdad que fue gratificante para nosotros honrar a los combatientes caídos y sus familias con la maqueta".

El subdirector General de Educación del SPB, Antonio Mogica, explicó que los talleres buscan reconstruir la historia y el contexto de la Guerra de Malvinas desde la usurpación británica en 1833, y cómo la Argentina no renunció a sus derechos soberanos. "Agradezco a Julio, a Verónica y a la asesora del Ministerio Jimena Lacorazza. Malvinas nos atraviesa a todos y el reclamo por la soberanía sigue vigente", sostuvo.

Para cerrar el encuentro habló el director de Capacitación y Planificación Educativa del Personal Penitenciario, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sergio Vázquez, quien agradeció a Julio por su emotiva exposición y animó a las personas privadas de libertad a valorar lo que está por venir, así como lo hicieron muchos de los combatientes que regresaron desde las Islas luego de la guerra".

Respecto al lanzamiento de la propuesta educativa sobre las Malvinas Argentinas se explicó que serán encuentros de dos horas los martes y jueves de 10 a 12 en los que se desarrollarán los talleres destinados a jóvenes privados de libertad de entre 18 y 24 años y agentes penitenciarios.

La experiencia tendrá lugar en las Unidades 23, 24, 31, 32, 42 y 54 Florencio Varela, 1 Lisandro Olmos, 8 y 33 Los Hornos, 12 Gorina y 21, 41 y 57 Campana.

Los talleres se articularán con las actividades educativas que se implementan en las escuelas que funcionan en las cárceles bonaerenses.

En el lanzamiento de los talleres acompañaron a Aro, Malo y la asesora del mencionado Ministerio, Jimena Lacorazza, además del Director General de Institutos de Formación y Capacitación, Magno Giménez Villalba, el jefe del Complejo Penitenciario Florencio Varela, Nelson Castro, el director de la Unidad 23, Julián Román, la directora de Carrera Penitenciaria, Mercedes Martínez y el director de Educación del SPB, Martín Danese, entre otras importantes autoridades.

Cada uno de los talleres se conformarán de cuatro momentos: las Malvinas en una palabra; narrar y sentir la guerra a través de la poesía; Malvinas, dictadura y memoria y la importancia de la solidaridad y el compañerismo para transitar momentos difíciles- rol de las mujeres en Malvinas.