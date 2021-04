Por Rodrigo González Miranda... Recibimos la queja de los vecinos del Barrio Agua y Energía y nos acercamos hablar con ellos, sobre la falta y corte de Cablevisión desde el jueves a la noche.

Están sin señal de Cable desde el jueves y " ya es domingo y no se restablece", dicen.

-¿Reclamaron y qué respuesta tuvieron?

-No tuvimos respuestas favorables, cada vez que llamamos o no podemos comunicarnos o la respuesta fue que no tenían reclamos del barrio. Que es mentira, porque todos llamamos.

-¿El corte fue durante la tormenta del jueves?

-Si, fue durante la tormenta lo que no esperábamos es que no íbamos a tener una solución inmediata.

-¿Siempre es así en días de lluvia?

-Últimamente si, estamos un día entero sin cable pero esta vez fue más largo y no sabemos cuando van a solucionarlo. Pero la boleta de pago no se olvidan de mandarla y descontar los días que no tenemos señal. Esperemos que hoy manden a solucionarlo.