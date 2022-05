En el mediodía de este 1ro de Mayo, la referente zarateña Stella Mendaño estuvo junto a la diputada nacional Graciela Camaño y más de 250 trabajadores y referentes políticos de la provincia de Buenos Aires en el Partido de San Martín con motivo de conmemorar el Día del Trabajador.

"Es un día qué sirve para hacer un balance de cómo estamos, hoy la situación no es buena. Venimos de 12 años de desaciertos políticos en dónde se incrementó muchísimo el trabajo no registrado, que no tiene derecho" manifestó la diputada en diálogo con la prensa y agregó "las peleas internas de todos los grupos políticos hacen que decididamente se vea aún más la crisis política social y económica".

La Dra. Camaño, presidenta de Tercera Posición a nivel nacional, cuestionó la medida de asistencia económica a través de un bono por parte del gobierno: "No alcanza, no se puede generar un mecanismo de supervivencia, ninguna sociedad se maneja de esa manera. Como Estado hay que generar condiciones para que cada uno pueda planificar de manera ordenada su futuro para eso la gente necesita tener previsibilidad políticas públicas que no tienen que ver con un bono sino con buena educación y trabajo" concluyó.