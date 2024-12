Se realizó la ceremonia oficial por el 151º aniversario de la Base Naval Zárate

En la Plaza de Armas Fragata “Presidente Sarmiento”, el Comandante del Área Naval Fluvial (ANFL) y jefe de la Base Naval Zárate (BNZA), Contraalmirante Daniel Francisco Finardi, presidió la ceremonia por el 151º aniversario de la Base Naval Zárate.

Estuvo acompañado por los titulares de los destinos con asiento y dependencia del ANFL, Planas Mayores, personal militar y civil de la Base Naval.

Luego de entonar el Himno Nacional Argentino, el Capitán de Fragata Juan Antonio Nores pronunció palabras alusivas, mencionando la creación del Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, como correlato el pensamiento estratégico de Domingo Faustino Sarmiento y el devenir de la BNZA.

“Al Arsenal, le cabe el honor de ser el Primer Arsenal de Marina y su primer jefe fue el Teniente Coronel de Marina Clodomiro Urtubey (..), una de las reparticiones más antiguas de la Armada Argentina, aquella que nació junto y en auxilio a los primeros buques de hierro y vapor adquiridos por el propio Sarmiento en 1872 y que dieron origen a nuestra Marina de Guerra”, expresó el Capitán Nores.

“El presente de la Base Naval Zárate, nos halla funcionando en el predio del ex Arsenal y en permanente y creciente actividad, en cada uno de los destinos que se fueron asentando”, comentó.

or último, afirmó: “151 años más tarde, la visión estratégica de Sarmiento permanece intacta y se transformó en nuestro presente. Es por ello que este aniversario de nuestra Base y del Área Naval Fluvial, no es solo un momento para recordar las hazañas del pasado sino también para honrar a los hombres y mujeres presentes aquí, que han prestado servicios y continúan haciéndolo, sirviendo con orgullo y plena entrega en la Armada”.

A continuación, el Capellán Mayor de la Armada, Presbítero Francisco Rostom Maderna, realizó una invocación religiosa al conmemorarse un nuevo aniversario de la Base Naval Zárate y se procedió a entronizar la imagen de la virgen Stella Maris en la ermita cercana a la capilla. La ceremonia conmemorativa finalizó con la Marcha de la Armada.