Ante la aparición de casos de intoxicación de alimentos por bacterias Shigella y Salmonella en otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, desde la Secretaría de Salud del Municipio de Zárate se aconseja a la población como prevenirse y realizar un manejo seguro de los alimentos.

La shigelosis, es una infección causada por bacterias del género Shigella que se transmite a través del contacto directo o indirecto de agua y alimentos contaminados con materia fecal de personas infectadas. El principal modo de control de la shigelosis es la prevención mediante el uso de agua segura y buenas prácticas de higiene durante la manipulación de alimentos.

Por su parte, salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, es provocada por la bacteria Salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación y muy asociada a carnes y subproductos de aves de corral, incluidos los huevos, frutas y vegetales. El consumo de alimentos contaminados es la causa principal, otra fuente importante es el contacto con animales o sus heces.

Las recomendaciones para prevenir el contagio de estas enfermedades a través de los alimentos son:

- Mantener la higiene de superficies, recipientes, utensilios y equipos de trabajo que se utilicen para elaborar productos con huevo crudo y otros alimentos crudos como carnes deben mantenerse limpios antes y después de cada uso.

- Lavar las manos con agua y jabón antes y después de manipular huevo crudo o carnes crudas, después de ir al baño y después de tocar animales, alimentos de las mascotas o su entorno.

- Proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas y otros animales.

- Lavar con abundante agua segura y en forma minuciosa las frutas y verduras, especialmente si se van a consumir crudas.

- Cloración del agua cuando no es segura, mediante dos gotas de lavandina por cada litro de agua.

- Si no se dispone de suministro seguro de agua potable es conveniente tratar/hervir agua de bebida y que se utilice para preparación de alimentos.

- Evitar ingerir agua de piletas, ríos, lagos, o aguas de recreación.

- Cocinar los alimentos en el momento que se van a consumir y pelar las frutas.

- Consumir leche y derivados pasteurizados.

- Evitar consumir alimentos que contengan el huevo crudo o poco cocido. Especialmente si se encuentra entre los grupos de mayor riesgo (niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad e inmunosuprimidos).

- Consumir alimentos de establecimientos debidamente identificados y certificados por autoridades competentes.

- Separar carnes crudas (vacuna, ave o pescado) de otros alimentos en todo momento.

- Cocinar completamente (por encima de 71°C en el centro del alimento) las carnes rojas, de ave, huevo y las preparaciones que los contengan.

- No dejar las preparaciones por más de una hora a temperatura ambiente, especialmente en verano.

- Mantener los alimentos elaborados con huevo crudo como la mayonesa, salsas, helados, cremas, masas de pastelería a temperaturas seguras o refrigerados en la heladera hasta su consumo.

Ante la presencia de síntomas como: náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, se recomienda acudir al centro de salud más cercano.