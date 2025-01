Recomendaciones del Municipio para evitar la aparición de alacranes

La Municipalidad de Zárate brinda información sobre las medidas preventivas que debe tomar la población para evitar la proliferación y picadura de estos animales.

En épocas de altas temperaturas se hace más frecuente la aparición de alacranes en las ciudades, por ello, se debe mantener la higiene y limpieza en las viviendas y evitar la proliferación de cucarachas, su principal alimento.

Los alacranes son más activos en la noche y se suelen encontrarse debajo de piedras, desagües, pilas de madera u otros escombros.

Proliferan dos especies siendo la más clara más peligrosa, pudiendo causar envenenamientos graves e incluso letales.

En interiores, a menudo se los encuentra escondidos en áreas apartadas y oscuras como entresuelos, sótanos, armarios y áreas de almacenaje.

El signo más destacado de la picadura por alacrán es el dolor agudo y de alta intensidad que se produce en la zona de la picadura, que puede extenderse hacia el tronco y acompañarse por enrojecimiento, o temblores, llanto y excitación en niños pequeños.

Medidas preventivas:

- Revisar y sacudir prendas de vestir, calzado y ropa de cama

- Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.

- Utilizar rejillas sanitarias en desagües de ambientes y sanitarios.

- Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras.

- Colocar burletes o alambre tejido (mosquitero) en puertas y ventanas.

- Combatir las cucarachas que son el alimento preferido de los escorpiones.

- Realizar aseo cuidadoso y periódico de las viviendas y alrededores.

- Retirar al menos 10 cm las camas de las paredes y revisar antes de acostarse.

- Eliminar diariamente la basura para reducir la cantidad de insectos que sirven de alimento a alacranes.

- Mantener el pasto corto y ordenado el terreno circundante al domicilio.

- Tener en cuenta que las fumigaciones no son efectivas.

- No acumular materiales de construcción, escombros, leña, porque suelen ser lugares donde se conservan y dispersan y tener especial cuidado al moverlos.

Frente a eventuales picaduras no realizar torniquetes, no succionar, no realizar incisiones o cortes. Aplicar hielo y consultar rápidamente al médico y en lo posible llevar el alacrán para ser identificado.

En caso de accidentes con animales venenosos concurrir lo antes posible al hospital más cercano.