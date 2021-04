Fernando Vaccaiani vicepresidente del PJ local, nos comentaba ante los dichos de Patricia Bullrich...

"Es una mujer que incita la violencia y no reconoce nuestra soberanía. Que no se hace carne de nuestros caídos y veteranos, que no siente cada muerte por covid y sus pasos por la gestión dejaron hambre y muerte", comentaba el paso de la dirigente del PRO por las gestiones de la alianza y Cambiemos

"Fue parte de la alianza recortando a estatales y jubilados, después en conducción de las fuerzas federales, mató jóvenes en el sur y no se combatió el narcotráfico, tampoco se agregó tecnología para luchar contra él", agregó el vicepresidente del PJ local.

"Los que queremos y anhelamos un país con futuro debemos ser más responsables, más proactivos para generar soluciones y no caos como Bullrich y sus promotores", remarcó y finalizó, "espero que los representantes de Bullrich en nuestra ciudad sean más coherentes, responsables y comprometidos con la situación que sufre el mundo por ende nuestro país ,ante está pandemia que nos frajela a todos y todas."