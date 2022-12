Libres del Sur nuevamente reclamó frente al Municipio de Zárate la provisión de alimentos secos y frescos para continuar con la tarea comunitaria en los comedores en diferentes barrios del Distrito y Lima.

"Motiva nuestro pedido el alto incremento que se viene observando de vecinos que se acercan a retirar un plato de comida o merienda", señalaron referentes del movimiento.

"También manifestamos nuestro descontento con este municipio al sentirnos discriminados políticamente, ya que es de público conocimiento que otorga alimentos a distintos comedores populares que tienen relación política con ellos. Por eso pedimos asistencia sin clientelismo, no se nos puede seguir discriminando por nuestra posición política, pues nosotros no lo hacemos. Cuando ayudamos con un plato de comida, no le preguntamos al vecino el color político al que pertenece", remarcaron.

Además solicitan Canastas Navideñas para asistir a quienes no podrán tener un pan dulce en su mesa.