Las medidas de este Gobierno liberal "ponen en riesgo la salud de nuestros jubilados" cuestionó Javier Montenegro

El dirigente de Proyecto Sur Zárate, Javier Montenegro repudió las decisiones del Gobierno Nacional relacionado a la gestión de Pami y los ajustes que se fueron incrementando en los últimos meses.

"El Pami recortó desde junio a agosto la cobertura de 55 medicamentos con cobertura del 100%. como también ha corrido los porcentajes de cobertura de otros. Desde junio Pami ha decidido privar, es decir, ajustar a nuestros jubilados quitándole la posibilidad de acceder a medicamentos que antes tenían cobertura total. Entonces, podemos decir que se han suprimido un tercio de las drogas disponibles de las que como dije, eran gratuitas” expresó el referente de Proyecto Sur, Javier Montenegro.

“Es lamentable que los ciudadanos con menor capacidad de ingreso, como en Zárate donde más del 60% de los afiliados a la obra social cobra la mínima han sido víctimas del impedimento de la actualización de sus haberes cuando el presidente Milei vetó el decreto que así lo proponía. Una vez más y como es ya conocido por todos, los jubilados siguen siendo la variable de ajuste con salarios de hambre en busca del déficit cero como añora el actual gobierno” sostuvo Montenegro.

Nuevamente, la decisión tomada por el gobierno nacional golpea especialmente a los jubilados, quienes enfrentan una marcada suba en los precios de los medicamentos esenciales. Según el “Informe sobre los medicamentos más consumidos por las Personas Mayores en Argentina” elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA), los medicamentos que más utilizan los jubilados incrementaron su costo en un promedio del 206,7% interanual, alcanzando picos del 259% en los 10 productos con mayores subas.

Esta situación se agravó a partir del recorte en el programa de medicamentos gratuitos del PAMI anunciado en agosto, que excluyó 55 moléculas farmacológicas consideradas “no prioritarias”. Entre los fármacos eliminados se encuentran antibióticos, corticoides, antipsicóticos, antiparasitarios y analgésicos. Antes del ajuste, el programa había permitido un ahorro promedio de $63.800 para cada afiliado.

Los aumentos de precios reportados tras este recorte son alarmantes. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, las subas para los medicamentos excluidos del PAMI fueron del 24,4%, 9,7% y 4,3%, respectivamente. Según el CEPA, esto refleja “un ajuste significativo en el costo de estos medicamentos, afectando directamente el bolsillo de los jubilados”.

Entre los medicamentos con mayores aumentos destacan el Lanzopral (71,7%), Dermaglos (70,8%) y Acimed (66,7%), todos ellos fuera de la cobertura actual del PAMI. En términos interanuales, medicamentos como Trastocir, utilizado para trastornos vasculares periféricos, registraron un incremento del 292%, y el antibiótico Optamox Dúo subió un 282%.

El informe subraya que las reducciones en la cobertura del PAMI generaron una oferta un tercio menor de medicamentos en comparación con los niveles previos a la actual gestión. Esto se traduce en un “retroceso en derechos y calidad de vida”, según CEPA, dado que la falta de actualización de bonos que compensen la fórmula de movilidad jubilatoria agrava la situación.

“Es lamentable que cuando el afiliado con receta en mano se acerca a comprar el remedio no le alcance el dinero y tiene que elegir cual medicamento llevar. Claramente muchos de nuestros adultos mayores no logran acceder a la totalidad de la medicación requerida para su tratamiento. Con el fundamento que el decreto era 'violatorio del marco jurídico vigente', decidió no aumentar los haberes. Recordemos que en diciembre la jubilación mínima será de 330 mil pesos aproximadamente ,un verdadero genocidio de nuestros adultos mayores. Además debemos tener en cuenta la brutal suba de luz, gas y alimentos que por supuesto han tenido un aumento muy superior a las jubilaciones en porcentajes" concluyó Montenegro.