"La potencia de hacer obra". Laboratorio de creación performática alrededor del verano en la Biblioteca Popular José Ingenieros

Por Nadia Sandrone*... La potencia de hacer obra, se propone como un espacio de experimentación escénica en donde trabajaremos a partir de los disparadores Siesta Verano Pelopincho Helado Boleros Chismes, Patios, Clubes, Litoral.

Tomaremos referencias estéticas del cine, la literatura, la música, la fotografía para proponer una intervención performática en la Biblioteca Popular José Ingenieros

La propuesta es hacer obra, tejer un entramado de escenas, relatos, monólogos, música en vivo, bailes, cantos, coreografías, tomando a la biblioteca como escenario y al verano como escenografía

Son bienvenidas todas las almas curiosas, todos los artistas, todas las disciplinas,actores, poetas, bailarinas, pintoras, escribientes, músicos, albañiles, amas de casa, docentes, archivistas, caminantes, cantores, cantoras, actrices, declamadores, vecinos, vecinas apronten su mate y su reposera.

*actriz, vestuarista, dramaturga y directora. Licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes. Entre sus últimos trabajos se destacan:

Como actriz, "Bodas de Sangre" dirigida por Vivi Tellas en el Teatro San Martín; “Muy bodas de sangre” – un biodrama trágico dirigido por Vivi Tellas y Agustina Comedi, dentro del ciclo “Modos Híbridos” del Complejo Teatral de Buenos Aires, (2020); “Recital Olímpico” donde se desempeñó como vestuarista y actriz esta obra participó del Festival Internacional de Buenos Aires y realizó funciones en el Teatro Sarmiento, CTBA (2021); “La montaña vino a mí” obra ganadora del Concurso Nacional de Actividades Performaticas en Entornos Virtuales, INT (2020); “Pornosonetos” recital poético performatico dirigido por Ramiro Bailiarini, Teatro El estepario (2018).

Dirigió "La rana del Ibicuy" obra con la que ganó la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes; "Pendo de un hilo" Opera Performática convocada por Fundacion Andreani para el ciclo Luz y Cuerpo; “Banda de poetas” Lectura performática Centro Cultural Recoleta (2019); “Tren Fantasma”

Instalación performática Festival Internacional de Literatura (2018); “Doy Rara” dentro del ciclo Enredadera, proyecto Site Specific en librerías.(2019); “Gombrowicz a secas” Lectura Performática dentro del Primer Congreso Internacional Witold Gombrowicz, Biblioteca Nacional de Buenos Aires (2014). Como dramaturga escribió “La pose” obra que formó parte de distintos festivales y realizó funciones en Club Cultural Matienzo, Sportivo Teatral y Espacio Sísmico

Diseñó el vestuario de las obras: "Besa" con dirección de Tomas Masariche, PLanta Inclan "Tres centímetros de un frío infinito" proyecto Site

Specific con dirección de Danae Cisneros; "Agua Fuertes" con dirección de Sol Titiunik Teatro Timbre 4; "Verde Infinito" con dirección de Veronica Litvin Casa Teatro Estudio; “Recital Olímpico” con dirección de Eugenia Perez Tomas y Camila Fabbri, Complejo Teatral de Buenos Aires; “Fuego y Pasión” con dirección de Jorge Eiro, Festival Internacional de Teatro; “Que Sea Verano” con dirección de María Emilia Ladogana en Espacio Sísmico, entre otras

Como Vestuarista en proyectos audiovisuales realizó los siguientes trabajos: Arte y vestuario en la serie "Marrón Antirracismo en tiempo presente" producida por Canal Encuentro; en Cine: “Una Aventura Simple” Largometraje de Nacho Ceroi. Bafici; “Luis” Cortometraje de Rafael Federman; Bafici “The Mad Alf Hour” cortometraje Dirección: Leonardo Brzezicki. 65° Berlin International Film Festival “Woman from the sea" Vogue Italia and ICE. 8 shorts video x 8 long stories. Gucci by Leonardo Brzezicki

"La rana del Ibicuy" su Ópera Prima fue editada por Libros Drama y "El día que entraron las ranas por la ventana" su primer poemario fue editado por Nulu Bonsai

Fundo "Al ciervo de los Pantanos" movimiento ambientalista y "Ñacurutú Editora" editorial de Poesía