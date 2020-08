En la tarde de este martes, arribó a Zárate un camión enviado por la Fundación Papa Francisco con alimentos para los más necesitados. Fue recibido por la Directora Regional del organismo, la vecina Luciana Torres que en diálogo con este medio señaló, “es solo un aporte de los tantos que tanta gente necesita en estos momentos tan críticos que estamos atravesando”.

La preciada carga tiene como destino los vecinos del sector de islas y vecindarios locales carenciados. “En estos momentos tan difíciles solo nos queda ayudar, brindando comprensión, dando, extendiendo la mano hacia aquel que más lo necesita y que tristemente, cada día son más”, acentuó la referente y añadió, “hay situaciones que son criticas y ahí debemos estar aportando lo que podamos”.

Luciana también remarcó que está muy próximo el Día del Niño, “y estaría bueno que quien pueda o quiera done un juguete, no importa si es nuevo o usado o golosinas, sabiendo que esa entrega le sacará una sonrisa de felicidad a un chico. ¿Hay mejor compensación?.

“De estos momentos que estamos pasando saldremos todos juntos y no es una frase hecha, es una realidad absoluta porque solos no podremos y no siendo solidarios tampoco”, reseñó.

Los alimentos serán entregados en las próximas horas.

La Fundación Papa Francisco, fue creada en octubre de 2015 por impulso del padre Luis Farinello, ya fallecido, bajo el lema “Tendiendo Puentes, Derribando Muros” y se basa en tres pilares: tierra, techo y trabajo.

En marzo de este año, Luciana Torres, funcionaria policial, que hace muchos años que viene desarrollando tareas solidarias hacia los que menos tienen, fue designada por la Presidente de la organización, Liliana Sanucci, como la Directora Regional Zárate-Campana.

La Fundación no es la primera vez que colabora con los vecinos zarateños, fundamentalmente que quienes habitan las islas.