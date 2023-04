En Lima buscan declarar de “Patrimonio Histórico y Forestal” al arbolado público de alto valor ambiental

Desde el Ateneo UCR de Zárate, Lima y Escalada “Arturo Illia” presentaron un proyecto de ordenanza en el HCD local, “estamos trabajando para garantizar la protección de estas zonas que acompañan al valor natural, arquitectónico y patrimonial de la ciudad de Lima”, enfatizaron los dirigentes radicales.

Los firmantes de dicho proyecto son los integrantes del Ateneo local “Arturo Illia”, Verónica Berot y uno de los dirigentes radicales referente de Lima, Carlos Alberto Baigorria, “la Ciudad de Lima cuenta con frondosas y añosas arboledas y vegetaciones en diversos sectores de la misma”.

“En sus ingresos por Avenida de la Cruz (Ex Camino de Acceso a Lima) y su continuación denominada Avenida Once, desde Colectora Norte de Ruta Nacional 9 hasta la intersección con la calle veinte, se pueden visualizar diversos ejemplares de Eucalyptus, Populus, Ulmus, Sophoras”, “la arboleda y vegetación de calle siete desde su intersección con Avenida Once hasta su intersección con la calle dos de la ciudad, se pueden visualizar diversos ejemplares de Eucalyptus, Populus, Acacia y Fraxinus”.

En dicho proyecto de ordenanza también figura, “la arboleda y vegetación en el predio del Ferrocarril Estación TBA de Lima (Ex Mitre) desde la calle dos en su intersección con calle siete hasta la intersección con calle diecisiete y desde esta por calle Camino a Baradero hasta su intersección con la calle ciento siete, pueden observarse añosos ejemplares de Eucaliptus y Casuarinas. La arboleda y vegetación en las calles veinticuatro y veintiséis - Barrio Rincón del Encuentro desde Avenida Once hasta sus intersecciones con calle veinticinco, hacen del barrio una reserva natural urbana en convivencia con el crecimiento demográfico de la ciudad”.

Berot y Baigorria terminaron explicando la importancia de declarar los lugares mencionados anteriormente como “Patrimonio Histórico y Forestal”, “proteger y preservar la biodiversidad y el medio ambiente es nuestra principal tarea, en estos días de mucho ruido político pero pocas acciones, desde al Ateneo Arturo Illia venimos a proponer ideas concretas”, “la temática medio ambiente nos interpela a todos y a todas, hagamos cargo”.