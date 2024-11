Emotivo acto por el aniversario N° 50 de la Escuela N° 12

En la mañana de este viernes se llevó a cabo el acto oficial por al aniversario N° 50 de la escuela primaria N° 12 "Ara Crucero General Belgrano". En un emotivo marco la comunidad escolar celebró este aniversario del que también fueron parte los ex combatientes de Malvinas Mario Reyes y Jorge Benítez junto a Segundo Valdez sobreviviente del Crucero Ara General Belgrano.

Durante la ceremonia se repasó la historia de la institución y su crucial rol en la formación educativa de los cientos de alumnos que pasaron por sus aulas. Además en homenaje a la historia del hundimiento del Crucero Ara General Belgrano impusieron el nombre del ex combatiente zarateño "Segundo Valdez" a la biblioteca escolar.

También actuaron alumnos junto a docentes brindando un marco artístico y cultural al acto donde no faltó el canto, música y danza. En ese sentido hicieron el descubrimiento de una placa de la Diputada Nacional de Unión por la Patria Agustina Propato quien recientemente en defensa de la causa Malvinas resaltó que "hoy más que nunca, necesitamos representantes que honren la sangre derramada en Malvinas y que trabajen por una Argentina soberana. No es cuestión de partidos ni ideologías, sino de un compromiso genuino con el país, hoy es tiempo de no solamente decir ser patriotas sino de demostrar que somos patriotas".

De la actividad participaron diversas autoridades entre las que vale mencionar a la Jefa Distrital de Educación Lic. Sonia García, el tripulante del Submarino Ara Santa Fé Francisco Galier, la Teniente de Navio Paulina Salazar, la Consejera Escolar de Unión por la Patria Desireé Ayala, y en representación del mismo bloque en el Concejo Deliberante estuvieron Ana Almiron y la concejal Marcela Budano.