En la plazoleta contigua al Palacio Municipal, se realizó hoy, el homenaje a 170 años del paso a la inmortalidad de nuestro Padre de la Patria, General José de San Martín. Se trató de un momento de homenaje distinto, en el contexto que nos toca atravesar, breve, adaptado a las circunstancias en el marco de la emergencia sanitaria, donde se dio prioridad al distanciamiento social.

Fue encabezado por el intendente municipal Osvaldo Cáffaro, la presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la Ciudad de Zárate, Dra. Virginia De Paolo, la concejal del bloque Frente de Todos, Vanesa Palermo y la presidenta del Consejo Escolar de Zárate, Mariana Vargas.

En la jornada el intendente municipal, referentes de la asociación Cultural SanMartiniana y el Consejo Escolar, colocaron las ofrendas florales al pie del busto del prócer en su honor, donde también estuvieron las enviadas por las Diputadas por la provincia de Buenos Aires, Patricia Moyano y Sandra Paris.

La Presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana Dra. Virginia De Paolo, se refirió sobre los 170 años del paso a inmortalidad del Padre de la Patria. “A pesar de las circunstancias, en este día, nos acompañó un hermoso sol. Llegamos hasta el busto de San Martín para rendirle el homenaje que se merece. El prócer, representa las mayores virtudes de un hombre, político y militar. Siempre le estaremos agradecidos y recordándole a los argentinos que debemos volver a San Martín, que repasemos su historia y legado con sus principios. Si viviéramos de acuerdo a las máximas, que él mismo, le transmitió a su hija Mercedes, hoy, nuestro país sería, un pueblo con muchos valores y mayor grandeza”.

Por su parte, el intendente Osvaldo Cáffaro, remarcó, que, “nunca vamos a dejar de homenajear a San Martín, es un ejemplo, un militar y político noble. Debo agradecerle a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Zárate que siempre ha estado presente, y tomar en cuenta el valor de nuestros próceres, lo que ha significado San Martín, su pensamiento, y cómo pudo llevarlo a la realidad, no muchos lo pueden hacer, y lo demostró en su vida, tuvo un sueño y lo ha podido cumplir, que es la unidad latinoamericana, y la independencia de nuestro país. Ante las dificultades que estamos viviendo, debo agradecerle a los consejeros, concejales, a mi equipo, y los que estamos enfrentando hoy a la pandemia, a todo el equipo de Salud municipal, los que trabajan en la desinfección en la calle, a las fuerzas de seguridad, Trabajadoras y trabajadores esenciales, y principalmente a la gente, no nos ha sido fácil, son momentos difíciles, debemos estar más unidos que nunca y debemos cuidarnos porque todavía no terminó”.

La concejal Palermo, dijo que se sintió muy contenta, “por participar en este acto distinto, pequeño e importante, acompañamos desde el HCD, por los 170 años del fallecimiento de un héroe, el Libertador y revolucionario en métodos de guerra. Seguimos acompañando la lucha, tratando de confeccionar una patria mejor para todos los argentinos”.

Finalmente, la presidenta del Consejo Escolar, Mariana Vargas, señaló, que “es vital acompañar en este homenaje al General San Martín, se extrañan los niños y niñas, con sus banderas y directivos en el homenaje, pero es un momento difícil, en que cada uno debe cuidarse desde sus casas. Igual, cada establecimiento educativo del distrito, a su manera, realizó los honores, debemos seguir cuidándonos, y ojalá pronto, con una normalidad diferente, podamos volver a vernos en las aulas”.