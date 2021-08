Este sábado a las 16 horas el actual diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT Unidad, Juan Carlos Giordano, brindará una charla debate en la ciudad de Zárate inaugurando un local partidario en Sáenz Peña 1782.

Giordano es pre candidato a renovar su banca en la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad que encabeza Nicolás del Caño en la provincia de Buenos Aires. La charla la hará junto al candidato a primer concejal Sergio Bonuccelli, donde a su vez se presentarán el resto de las y los candidatos locales.

Giordano señaló: “En un acto de campaña Cristina Kirchner criticó a Macri por el endeudamiento que dejó. Pero inmediatamente llamó a 'hacernos cargo del muerto'. Máximo Kirchner dijo que se harán cargo de la herencia de Macri porque el pueblo argentino 'siempre pagó las deudas'. Pero las deudas usureras se pagan con ajuste, hambre y desocupación. Ya están adelantando que no habrá trabajo y salario como prometen sino un mayor ajuste. Pagos y sumisión al FMI que avalarán desde Juntos por el Cambio hasta Espert. Solo el FIT Unidad dice lo opuesto. Que la plata debe ir a salario y trabajo, no para el FMI. Si Macri nos endeudó y el Frente de Todos paga una deuda que fue a la bicicleta financiera no hay otra que votar a diputadas y diputados del Frente de Izquierda Unidad que peleen por lo opuesto”.

Giordano finalizó: “A esto se le suma la revelación de la foto en Olivos en plena pandemia y cuarentena mostrando a Alberto Fernández en un cumpleaños sin barbijos mientras decía 'que había que cuidarse' en sus cadenas nacionales. Parece una postal al mejor estilo Macri. Otro escándalo nacional. Lo mismo había pasado con el Vacunatorio Vip donde primero se vacunaron sus amigos pasando por encima de millones. A quienes votaron al gobierno esperando otra cosa les decimos que esta vez voten por la unidad de la izquierda encarnada en el FIT Unidad Lista 1A.”