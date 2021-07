Días atrás se ingresó al Concejo Deliberante de Zárate un proyecto de Resolución pidiendo al Municipio y Provincia se construya una dársena de giro que permita a los vecinos poder ingresar y egresar de forma segura.

Marcelo Matzkin, Concejal de Juntos por el Cambio, expresó: “es un pedido puntual del barrio. Es una de las necesidades de un barrio que no fue tenido en cuenta al momento de reconstruirse la Av Antártida Argentina. No fueron tenidos en cuenta y no se construyó una dársena de giro y cruce. Hoy un vecino de la Campiña 1 que necesita salir a ruta 9 debe hacer unos 2km de más para transitar en forma segura. Y muchas veces ante el apuro y para evitar ese trayecto se realizan maniobras inseguras”.

Por último agregó: “este proyecto viene a pedir lo que se tenía que haber previsto desde un comienzo pero como es costumbre de esta gestión municipal no se proyecta o planifica a futuro y después pasan estas cosas”