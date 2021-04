PORQUE PRIMERO ESTA LA PATRIA, el Partido Justicialista de Zárate, apoya todas las medidas anunciadas por el presidente de la Nación Alberto Fernández. que fueron acompañadas por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

Los acompañamos porque son necesarias, tienden a afectar en el menor grado posible a los trabajadores y a la producción y además sabemos que son tomadas con responsabilidad y con fundamentos técnicos.

Nuestra Argentina se encuentre entre los veinte países del mundo que disponen de vacunas, sabemos que falta mucho, pero nos alegramos ante cada familiar vacunado y sufrimos ante cada caso de muerte por esta pandemia.

Creíamos haberlo visto todo de parte de quienes gobernaron cuatro años y no solo destruyeron el país endeudándonos y hundiéndonos en la miseria, sino también destruyeron el sistema de salud público e inclusive bajaron a rango de Secretaría al Ministerio de Salud.

Como peronistas somos defensores de la educación en general y de la escuela pública en particular y ahora resulta que los que prometían nuevas escuelas y 3.000 jardines de infantes y no los hicieron y los que retiraron el Plan Conectar Igualdad donde millones de niños podían acceder a una Netbook y además tenemos que escuchar de estos “Miserables” que en plena pandemia promovían quemas de barbijos, decían que el Covid 19 es un invento, convencieron a nuestros vecinos y vecinas de no inscribirse para recibir las vacunas que consideraban veneno, y cuando llegaron las vacunas y el mundo las reconocía efectivas, se quejaban de los vuelos que las traían y ahora se quejan de que falta la segunda dosis y luego se quejaran de lo que los grupos de poder les digan de que deben quejarse.

Dirigentes de CAMBIEMOS todo tiene un límite, y ustedes lo pasaron, sabíamos que eran mentirosos, sabíamos que no generan ideas superadoras y que convencen gracias a un paraguas mediático inédito, pero se les nota mucho que quieren generar mas odio, mas rencor, más muertes.

Que hayan fugado la plata que todos y todas le debemos al FMI es grave y lo pagaremos durante décadas, pero propiciar el marco de desobediencia que genere colapso del sistema de salud es demasiado y muy reprochable humana y políticamente.

PAREN LA MANO, presentan acciones judiciales que son improcedentes. Creen acaso que algún argentino o argentina realmente supone que no está entre las facultades del Presidente, en el marco de esta pandemia, restringir la circulación o suspender la presencialidad de las clases, para que las mismas continúen virtualmente, ¿Es necesario recordar los atropellos a la educación y a los maestros durante el gobierno de Macri y de Vidal?

¿Tan difícil es entender la gravedad de la pandemia, tan complicado es ver lo que cada país del mundo sufre? La respuesta es NO, es sencillo, pero es IMPOSIBLE ENTENDERLO sin solidaridad, sin poner la salud de cada uno de nosotros como bien a proteger, pero aun es peor que esto, porque sabemos que los dirigentes lo entienden pero no les importa, pretenden sacar ventaja política, pero BASTA, PASARON EL LIMITE, confiamos en nuestro pueblo y en su capacidad para entender el esfuerzo de un gobierno y la falta de ideas de una oposición.

Seguiremos comprando vacunas, seguiremos vacunando, seguiremos estando cerca de quien lo precisa, seguiremos tratando de restringir solo lo indispensable, pero sabiendo que primero está la vida y acompañaremos las medidas que sean necesarias para protegernos de este virus.

Para nosotros la PATRIA sos VOS!!!

PARTIDO JUSTICIALISTA DE ZÁRATE

Moreno 251-Zárate—Calle 12 nro 525 Lima