Asociación Civil Manos Extendidas de Zarate y Locos por los Fierros, en una cruzada solidaria por los chicos

𝑨𝑺𝑶𝑪𝑰𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑪𝑰𝑽𝑰𝑳 𝑴𝑨𝑵𝑶𝑺 𝑬𝑿𝑻𝑬𝑵𝑫𝑰𝑫𝑨𝑺🚩ZARATE B° BURGAR
𝑬𝑺𝑻𝑨𝑴𝑶𝑺 𝑨𝑮𝑹𝑨𝑫𝑬𝑪𝑰𝑫𝑶𝑺 𝒀 𝑭𝑬𝑳𝑰𝒁 🎊 ESTE SÁBADO 𝑻𝑬 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 15 HS 𝑨 𝑬𝑺𝑻𝑬 𝑬𝑵𝑪𝑼𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶 𝑺𝑶𝑳𝑰𝑫𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑺𝑪𝑶𝑩𝑨𝑹💥
𝑨𝑮𝑹𝑼𝑷𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 (𝑳𝑶𝑪𝑶𝑺 𝑷𝑶𝑹 𝑳𝑶𝑺 𝑭𝑰𝑬𝑹𝑹𝑶𝑺 𝑬𝑿𝑷𝑶 𝑫𝑬 𝑨𝑼𝑻𝑶𝑺 𝑨𝑵𝑻𝑰𝑮𝑼𝑶𝑺 𝒀 𝑴𝑶𝑫𝑬𝑹𝑵𝑶𝑺
🥇𝘥𝘪𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘶𝘱𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘴 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢𝘳𝘤𝘢𝘴🏁🏎️
🥇Artesanos y Stand
💥( 𝑻𝑬 𝑬𝑺𝑷𝑬𝑹𝑨𝑴𝑶𝑺 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑫𝑰𝑺𝑭𝑹𝑼𝑻𝑨𝑹 𝑼𝑵𝑨 𝑮𝑹𝑨𝑵 𝑻𝑨𝑹𝑫𝑬 𝒀 𝑵𝑶𝑪𝑯𝑬 𝑬𝑵 𝑭𝑨𝑴𝑰𝑳𝑰𝑨 𝒀 𝑨𝑴𝑰𝑮𝑶𝑺
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