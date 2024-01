"LA POBREZA. LA PROMESA" por Guillermo Rivelis

Aprovecharé estas líneas en las que intentaré desarrollar los términos que conforman el título para poner en claro cuál es la posición desde la que hablo.

He recibido comentarios en algunas publicaciones que, de manera muy agresiva algunas veces, me atribuyen pertenencias políticas con las que no me identifico.

Creo que es bueno que quien escribe, firme con nombre y apellido lo que escribe y aclare desde qué concepción lo hace.

En lo que se refiere a la psicología, me reconozco estudioso y conocedor de Sigmund Freud y también de autores de psicología humanista (Rollo May, Erich Fromm, Víctor Frankl, Edith Eger) y estudioso en este momento de Carl Jung.

Todo esto, y sostenido en la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades obtenida en la Universidad Nacional de Quilmes, con un lectura contextual referida a la psicología social.

No estoy formado de la misma manera en política y economía y mantengo con estas disciplinas y prácticas un acercamiento interesado y fundamentado en la medida de mis posibilidades.

Estas líneas permitirán ubicarme ideológicamente a personas que lo deseen y corregir, si están dispuestos, las atribuciones erróneas que habitualmente hacen algunas personas que leen y, reitero, en general, en tono agresivo y burlesco.

Alfredo Palacios, abogado, legislador, político y profesor argentino socialista, se incorporó en 1886 al Partido Socialista creado por Juan B. Justo.

En 1904, el joven Alfredo Palacios fue electo Diputado Nacional en representación de la comuna de La Boca, siendo el primer legislador socialista de América.

Todo su trabajo político, opositor al conservadurismo, y favorable a quienes se constituían en trabajadores y hacedores de este país, siempre se mantuvo en canales legales, legítimos, respetuosos de la Constitución Nacional.

De lo muchísimo que escribió recupero dos frases:

“No hay patria sin justicia. Mientras los niños proletarios viven en hogares angustiados nada tienen que hacer las declaraciones sonoras pero vacías de los economistas bien alimentados”.

“Hay gente que no sabe hacer dos cosas al mismo tiempo, como, por ejemplo: Prometer y Cumplir”.

Niños proletarios. Hoy podríamos decir niños hijos de trabajadores de bajos salarios y, también, hijos de padres y madres sin trabajo.

Con absoluta naturalidad escuchamos decir a personas que nunca ven afectado su excelente nivel de vida, que lamentablemente en el proceso que estamos viviendo seguramente algunos negocios y empresas tendrán que cerrar.

Con el consecuente, y no considerado en esas palabras, desempleo de los trabajadores.

Son individuos de privilegiada situación económica que hablan de economía, no de personas.

Otros discursos hablan acerca de las personas pobres con discursos que, como se lee en la frase de Palacios, son vacíos.

Hace años que padecemos la dualidad de la pobreza creciente y del crecimiento de encendidos discursos vacíos que hacen estratégica referencia a la misma.

Y algunas señales en la actualidad, dan la impresión de la reiteración y profundización de esa tendencia.

La ironía de la segunda frase pone al descubierto una cruel realidad: prometen y no cumplen.

No hace falta explicar la frase.

La mayoría la tenemos impresa a fuego en la experiencia.

Seguramente, Alfredo Palacios estaría hoy señalando con palabras plenas las injusticias.

Injusticias que denunció durante toda su vida política.

Denuncias que realizó desde los distintos lugares legítimos y legales que ocupó.

Y estaría angustiosa y apasionadamente señalando las injusticias porque, en sus palabras, que expresan una profunda concepción, para que haya patria tiene que haber justicia.

Y con pobreza no hay justicia.

En lo personal, la injusticia, la necesidad de patria justa, las palabras de Palacios, me interpelan.

Lejos de tranquilizarme, me generan inquietud y preocupación respecto del presente y del futuro inmediato y mediato.

Y me generan angustia.

Pero, como planteé en una nota hace pocos días, no me culpo ni me angustio por esa angustia.

Porque es una angustia que representa una señal ante un riesgo real.

Un riesgo de mantenimiento y ensanchamiento de la pobreza.

Por lo tanto, de la injusticia.

Por lo tanto, una enorme dificultad en la construcción de patria.

Trataré de convivir con esta angustia real porque si bien en sí misma la angustia no resuelve los problemas, los mantiene en conciencia, contribuye a que no los olvidemos o naturalicemos y nos mantiene atentos respecto de discursos vacíos y banales que pretenden minimizarlos.