El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos puso en funciones de manera virtual, a las autoridades de la Ley 15105, en el marco de la Pandemia COVID-19.

Durante el mes de marzo se habilitaron las elecciones por correo postal, mediante resolución Nº 906 MJYDH 2020, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos habilitó el trabajo de la Junta Electoral y puso en funciones a la Presidenta de la Junta Electoral de la Ley 15105, Dra. Ernestina Sarubo, y mediante resolución Nº334 MJYDH 2021 se oficializaron las elecciones vía correo postal de igual manera que se desarrollaron las del Colegio de Escribanos a fines del 2020.

Por parte del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos estuvieron presentes el Dr Julio Laurito, Director Provincial de Entidades Profesionales y Asociaciones, el Dr Luis de Marin, Gaston Capelleti y la Dra Ernestina Sarubo. El Dr Luis de Marin en representación del Ministerio “ Nos pone muy contentos poner en funciones una nueva Institucion que nace en la Provincia de Bs As, es el trabajo que venimos a reforzar en la Subcretaria a cargo del Dr Perez Inti Aznar y lo que nos encomendó el Ministro Julio Alak y el Gobernador Axel Kicillof, venimos trabajando desde el inicio de la gestión teniendo como premisa la puesta en funcionamiento de todas las instituciones, nos azoto una Pandemia que nos retrazo un poco pero hoy pudimos poner en funciones a las nuevas autoridades y quiero remarcar el labor de todas las áreas gubernamentales ya que no solo interactuo nuestro Ministerio sino tambien otras áreas de Gobierno como es la Asesoria General de la Gobernacion los cuales aprobaron la reglamentación y puesta en funciones”

Participaron de la asunción las 56 nuevas autoridades electas e invitados que acompañaron este proceso como es el caso de dirigentes Políticos, autoridades gremiales, Cámara Empresariales, Universidades e Institutos de Formacion Profesional y Profesionales independientes acompañaron la asunción. Al finalizar el acto la ley establece la conformación de un consejo Directivo Provincial para el cual fue electo como presidente el Lic Lorenzo Gomez, el nuevo Presidente indico “ Hoy materializamos un sueños que teniamos los profesionales, costo muchos años de trabajo legislativo pero no solo marcamos el norte en nuestra provincia sino que acompañamos e integramos un consejo Federal que trajo aparejado el efecto domino y permitio generar leyes en las de 10 Provincias, orgulloso del equipo que hemos generado y la conformación de cada Region junto al tribunal de Etica y Disciplina y la comision revisión de cuenta integrada por colegas que han trabajado a la par en cada región. Hoy se termina un ciclo y continua la Historia de nuestra Profesion con una gran diferencia la comenzamos a escribir nosotros de manera independiente sin depender de Instituciones que durante 50 años no generaron valor agregado, para finalizar quiero agradecer a todos y todas las colegas que confiaron en esta propuesta y a mi familia en particular que han apoyado esta locura que hoy transformamos en Ley y estamos poniendo en funciones nuestra Institucion”

- PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTVO PROVINCIAL:

Presidente: Lic. LORENZO GOMEZ,

Secretario: Lic. EDUARDO JUNQUET,

Tesorero: Tec. HUGO PINTOS,

VicePresidenta 1º: Tec. CLAUDELINA SOUBERCASES,

VicePresidente 2º: Lic. GONZALO FERNANDEZ,

Vocales Titulares:

Lic. ANA MARIA PAPPALARDO,

Tec. WALTER DI LEO,

Tec. DÉBORA AGUILAR,

Lic. LUCAS GONZALEZ,

Vocales Suplentes:

Lic. FACUNDO SESSAREGO,

Lic. GUILLERMO PRETTI,

Lic. CARLOS OLIVERI,

Lic. GUSTAVO CHACON,

Lic. LUCAS BLANCO,

Tec. ALEJANDRO FLORENTINO,

Lic. JUAN PABLO ROMANO,

Lic. CLAUDIO RINALDI,

Tec. ARIEL CURCIO,