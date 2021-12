En la provincia de Buenos Aires se implementará el pasaporte sanitario desde el inicio del verano a partir de este martes 21 de diciembre.

La provincia de Buenos Aires decidió el uso del pase sanitario desde hoy, día en que comienza el verano, cuya temporada será la el mejor a nivel turismo de los últimos 20 años.

Para qué lugares será obligatorio el Pase Sanitario

Eventos masivos (desde los 13 años)

Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados

Realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales

Trámites presenciales ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas

Trabajadores que realicen atención al público, en entidades públicas o privadas

Cómo será el Pase Sanitario en las playas

Si bien todavía no hubo comunicación oficial a los balnearios bonaerenses, la gente que concurra a las playas para usar carpas o sombrillas no necesitará del Pase Sanitario.

"Nosotros acataremos lo que decidan las autoridades sanitarias para cuidar a todas las personas que concurran al balneario. El año pasado nos dejó mucho aprendizaje sobre cómo hay que hacer las cosas", explicó el gerente del Balneario 12 de Mar del Plata.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, adelantó que no será obligatorio el Pase Sanitario para ir a los balnearios pero si para usar los restaurantes cerrados -no al aire libre- de los mismos.

"No lo planteamos para entrar a las playas pero por ahí para ir a comer a un bar que puede haber en un parador si", explicó Kreplak ante la pregunta de la periodista Rosalía Costantino en Radio 10, en el programa que conduce Pablo Duggan.

Pase Libre para los que no vivan en la Provincia

Muchos turistas que no son de la provincia de Buenos Aires irán este verano a las playas bonaerenses y a ellos también se les exigirá el Pase Libre para ingresar a restaurantes. ¿Qué deberán presentar? En ese caso les servirá el certificado de la doble vacunación de su distrito.

¿Qué pasará con aquellos que no haya recibido la segunda dosis en su distrito? Se podrán vacunar en el momento sin turno en cualquier vacunatorio de la provincia.

Habrá vacunatorios itinerantes en todas las playas, para reforzar a los locales.

"El que no tenga las dos dosis de la vacuna podrá recibirla sin turno en la Provincia de Buenos Aires, en cualquier playa, no es que le decimos 'no tenés las dosis te tenés que ir'. Podrán completar sus esquemas sin problemas", enfatizó Kreplak.