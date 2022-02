Las Mascarillas Nanotech Shields 7.3 tienen doble protección, por escudo y por eliminación del virus. Son más seguras y económicas. Ya tienen pedidos de 17 países para exportar y en Argentina hay una espera de 20 días.

Frente a la ola de contagios globales de la Variante Ómicron, la utilización de barbijos resulta fundamental para prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 según destaca la OMS.

En ese sentido, Nanotech Salud SA confirma que las mascarillas sociales Nanotech Shields 7.3 actúan a través de la nanotecnología Si Bac Pure patentada por Smart Innovations y empleada por Nanotech Shields, para neutralizar el riesgo de contagio y eliminar el virus. La fórmula patentada en más de 147 países, tiene eficacia constante por 100 lavados, de acuerdo a los ensayos y normativas ISO 18184. La eliminación ocurre, al tener contacto el virus con la sustancia activa fijada en la fibra de la tela. Su eficacia también fue comprobada por el prestigioso laboratorio Internacional LabFit.

Estas mascarillas a diferencia de lo que se ofrece en el mercado, no solo tienen el diferencial de eliminar el 99,98% de Coronavirus en todas sus cepas, el 100% de bacterias y hongos y lavarse 100 veces, manteniendo la misma efectividad, sino que además fueron pensadas y diseñadas, para proteger al que las usa de no contagiarse y en el caso que el usuario ya estuviese infectado, no contagie a los de su entorno, eliminando los virus expulsados al hablar, toser o estornudar. Claro está, que para esto deben usarse correctamente, con el sujetador nasal y el regulador de elásticos que trae tensionado, para minimizar los puntos de fuga.

Las mismas se deben lavar con agua fría y jabón a mano, cada 12 horas de uso efectivo. “Es decir que si las usas 12 horas por día te duran 100 días. Pero hay por ejemplo, personas mayores que las usan 1 hora por día, para hacer las compras. En ese caso te dura más de 3 años la protección de ese barbijo, no hay un producto igual en el mercado global”, aseguran de Nanotech.

“Nanotech Salud es representante exclusivo de Smart Innovation para Argentina y Latam”, comentan de Nanotech Salud. Nuestra tecnología aplicada, consta de una matriz de silicio que transporta al agente activo, en este caso es cloruro de benzalconio, dónde la misma es fijada a los sustratos de la fibra”, agregan.

Nanotecnología Si Bac Pure

Según describe Mario Brito, Mechanical engineer Co-fundador y Ceo Smart Innovations, “es una solución antimicrobiana que utiliza la nanotecnología para añadir a diferentes materiales propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas con resistencia superior a 100 lavados en textil, 5 años en pinturas, y varios días vía spray en superficies. No emplea metales pesados potencialmente peligrosos, como la plata o el cobre. Sino que utiliza materiales que son inertes al ser humano como el silicio y un derivado de la sal mineral. Además, su proceso de fabricación es amigable con el medio ambiente”.

La mascarilla social Nanotech Shields 7.3 reemplaza el uso de 300 barbijos descartables o entre 10 y 30 mascarillas fabricadas con nanotecnología de iones que se pueden encontrar en el mercado. Se usan 12 horas diarias y se lavan hasta 100 veces. En la web oficial del fabricante www.antiviral.com.ar su costo es de $560, convirtiéndola en la solución para uso social, con la mejor relación costo - beneficio del mercado.

¿En qué se diferencia un Barbijo de Nanotech Shields al resto?

La mascarilla Nanotech Shields 7.3 tiene dos tipos de protección: por escudo, como los barbijos tradicionales, y por eliminación mediante la nanotecnología. La sigla 7.3 describe las 7 capas de protección aplicadas a las 3 telas físicas.

“El primer tratamiento hidrófugo tiene como fin parar y repeler las gotas de los aerosoles, luego aquellos virus que queden en contacto con la primera capa de tela (como ocurre con todos los barbijos), se encuentran con la nanotecnología en la fibra de la tela, que es la encargada de eliminar el virus que pasó la primera barrera o quedó retenida en ella”, indica Brito.

Luego, la segunda capa física posee un filtro de partículas, encargado de recibir algún virus que pudiera haber sorteado las dos primeras protecciones. La tercera capa física tiene otra barrera antiviral en el trayecto del exterior hacia el interior. Esta última tiene como función, al igual que en el fútbol, ser la última línea de defensa antes de llegar a las vías respiratorias.

A continuación, se ubica la protección inversa, que se sitúa del lado interno de la mascarilla y tiene un tratamiento hidrófugo, encargada de frenar los aerosoles despedidos por el usuario ante un estornudo, por ejemplo. Después, viene un tratamiento antibacteriano y fungicida, que elimina el 100% de las colonias de patógenos que se forman en el interior de todos los tapabocas, creando así un espacio mucho más saludable que permite su uso por largas horas sin riesgos. Finalmente, la protección antiviral es la encargada de eliminar el virus, en el caso que el usuario sea portador de Covid-19 y el mismo tenga dirección hacia el exterior.

“Este sistema fue diseñado bidireccionalmente para cuidar al usuario de los riesgos del entorno y para cuidar a las personas de su entorno en el caso que el usuario sea un portador asintomático, ayudando a contener y minimizar la propagación del virus”, expresan desde Nanotech Salud

Para complementar sus características técnicas y de seguridad, los barbijos cuentan con clip nasal, reguladores de elástico para minimizar puntos de fuga y un sistema de trazabilidad online de cada pieza, que lo hace imposible de falsificar.

Certificación internacional SI BAC PURE

SI BAC PURE y su agente activo cuenta con múltiples certificaciones de calidad y bajo impacto, como la EPA Y FDA de los Estados Unidos OEKO-Performance 100 de Europa y su agente activo es recomendado por la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el Covid.

Por otra parte, Nanotech Shields también cuenta con dos líneas de productos dedicados a la prevención y protección: antivirales y repelentes.

En cuanto a los antivirales, los aditivos de pinturas convierten a la superficie pintada (muebles, pisos, paredes y techo) en antiviral y tienen la misma propiedad que los barbijos pero brindan 5 años de protección continua sobre la superficie tratada. Por su lado, los productos para lavandería y spray otorgan protección por varios días.

Un cambio de Paradigma Post Covid

“Combinando estos productos, permiten crear lo que llamamos "Espacios antivirales activos de 360 grados", que son una bisagra en la lucha contra las infecciones intrahospitalarias. Imaginemos una guardia de un hospital, una sala de internaciones o un quirófano que tenga la propiedad de autoesterilizarse las 24 horas durante 5 años. Nuestra tecnología marca un cambio de paradigma, un antes y un después en la prevención sanitaria. Además, permite ahorrar grandes cantidades de dinero al sistema de salud”, subraya Brito.

En cuanto a los repelentes de insectos vectores, la firma desarrolla ropa deportiva, de trabajo y textiles fabricados con nanotecnología repelente de mosquitos y antibacterial que no toma olor. “Esta línea de productos está orientada a prevenir enfermedades y epidemias causadas por chinches, moscas y fundamentalmente mosquitos, tales como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, entre muchos otros”, concluye el especialista.

Quienes deseen adquirir o conocer más información sobre las mascarillas sociales Nanotech Shields 7.3, pueden ingresar al siguiente link. O a la web www.antiviral.com.ar

Las Farmacias que deseen incorporarlos pueden solicitarlos a ATFarmacias@nanotechsalud.com.ar