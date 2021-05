En el marco del Día Internacional de la enfermedad celíaca, el 5 de mayo, el Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico invita a concientizar a la comunidad en general y a visibilizar los posibles tratamientos existentes y algunos consejos útiles a tener en cuenta para abordar las diversas dificultades que conlleva esta enfermedad.

Actualmente, en nuestro país la prevalencia de enfermedad celíaca es de 1 cada 167 adultos y 1 cada 79 niños, de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación. El tratamiento consiste básicamente en una dieta permanente y estricta sin gluten, que es la unión de 2 proteínas, gliadina y glutamina, que se encuentran presentes en algunos cereales. En la Argentina, se considera que un producto es libre de gluten cuando no posee trigo, avena, cebada y centeno (TACC).

Muchos de los alimentos que se ingieren en la vida cotidiana contienen gluten. Las carnes, verduras, frutas, legumbres, huevos, hortalizas, siempre que estén en su estado natural, se consideran libres de gluten. Sin embargo, en el caso de los alimentos industrializados muchos de ellos contienen ingredientes tales como el trigo, avena, cebada, centeno, y/o productos derivados de los mismos: almidón, harina, panificados.

Por este motivo, es muy importante tener en cuenta que no solo deben evitarse los alimentos que contienen estas harinas como materia prima, sino también verificar que todo producto industrializado esté certificado como libre de gluten y contar con el logo que lo identifica como tal. En línea con esto, la administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología médica (ANMAT), es el organismo que se encarga de certificar y controlar los productos libres de gluten.

La dieta para celíacos debe realizarse de manera estricta, ya que las trazas de gluten son perjudiciales. De esta manera, debe tenerse un especial cuidado en la elaboración y manipulación de alimentos sino también los posibles focos de contaminación cruzada y los alimentos industrializados. En este aspecto, el Hospital Británico recomienda:

• Utilizar elementos y utensilios de cocina exclusivos para la elaboración de estos productos.

• Disponer de un espacio para almacenar exclusivamente los alimentos especiales sin TACC

• Evitar el uso de ollas de aluminio o cualquier otro material poroso ya en que este tipo de material puede adherirse partículas de otros alimentos que contengan gluten.

• Evitar elaborar alimentos con harinas no permitidas en simultáneo con alimentos libre de gluten, ya que las harinas son volátiles y pueden contaminar los alimentos.

• Evitar freír alimentos sin TACC en aceites donde previamente se hayan freído productos con gluten.

• Utilizar siempre utensilios de cocina limpios. No usar la misma cuchara para elaborar un plato que contiene gluten y otro que no lo tiene.

• Las pastas libres de gluten deben cocinarse por separado de las que contienen gluten.

Por otra parte, es menester mencionar que muchos de los productos que contienen TACC pueden ser reemplazados por otros alimentos. El celíaco puede elaborarse pacificados, pastas y productos que habitualmente contienen gluten, utilizando pre mezclas o harinas alternativas como el almidón de maíz, harina de maíz, fécula de mandioca, harina de arroz, entre otras. Estos productos no deben comprarse sueltos, ya que pueden estar contaminados. El producto debe adquirirse en envase cerrado y la marca del mismo debe estar autorizada por el ANMAT.

