En los primeros siete meses del año hubo 168 víctimas violencia de género

El Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, reveló que, en los siete meses que van desde el 1 de enero al 31 de julio, se registraron en nuestro país, 168 víctimas por violencia de género: 151 femicidios, dos trans/travesticidios, tres lesbicidios y doce femicidios vinculados de varones adultos y niños. Más del 50 por ciento de los femicidios ocurrieron en el hogar de la víctima.

Según detalló el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, desde el 1° de enero al 31 de julio de 2024, se produjeron 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 2 trans-travesticidios y 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

El informe desglosado indica que los datos más relevantes son que 178 hijas /hijos quedaron sin madre, el 58% son menores de edad; el 56% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (58% fueron asesinadas en su hogar). Y si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa fe, Chaco y Córdoba.

Femicidios que sacuden

“Este mes un femicidio nos sacudió especialmente”, indicaron desde el Observatorio, al tiempo que aclararon: “cada femicidio nos sacude, pero el de Catalina Gutiérrez de Córdoba, influencer mediática, estudiante de arquitectura, conmociono a la población”. Un compañero de estudios de la víctima, confesó el crimen, dijo que “era el amor de su vida” aunque solo eran amigos.

“Nos conmocionó y nos asustó, no estamos seguras en ningún lado. Acá no mediaba relación amorosa, ni violencia, ni denuncias y sin embargo Catalina estaba en peligro. ¿Cuáles fueron las señales que no vimos? ¿Dónde se instala esa personalidad dual de los varones que disimulan su lado violento?”, se preguntaron desde la organización feminista.

Respuestas complejas

Al respecto, desde el Observatorio indicaron que “Son respuestas complejas con múltiples aristas; lo que sí sabemos es que es imprescindible el tratamiento de las temáticas de género en todos los ámbitos y a todas las edades. Las desigualdades refuerzan el poder de unos sobre otras y muchas veces no lo vemos.

Es necesario ponerlo en palabras, en acto, mostrarlo. Catalina es una más de las 151 en lo que va de este año. Las mujeres estamos en constante peligro. Nos matan quienes dicen amarnos y a la sociedad en su conjunto esto pareciera no alertarla; y mientras ocurre, el Estado retrocede”, concluyeron.