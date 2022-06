La provincia de Buenos Aires gestiona la compra de drones para la Policía Rural. Cómo son los que desarrolla la empresa china JOUAV. La opinión de una experta.

Axel Kicillof mandó a Sergio Berni a dar el visto bueno final para la compra de los drones que fabrica la empresa china JOUAV, una de las más importantes a nivel mundial en cuanto al desarrollo de aeronaves no tripuladas, más conocidos como drones, con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, en inglés).

Aunque no se conocen detalles de la inversión que realizará la provincia de Buenos Aires en los drones, ni cuántas unidades comprará, la intención del Gobierno provincial es que se utilicen para equipar la recientemente creada policía rural, ya que su capacidad de patrullaje aéreo los hace ideales para el monitoreo de grandes distancias.

Es la intención que dio a conocer Axel Kicillof durante su periplo por China junto a Alberto Fernández, donde concretó el acuerdo con la empresa para adquirir los equipos. "Las aeronaves no tripuladas pueden cumplir un rol fundamental al permitir un mejor patrullaje rural y aumentar la capacidad de reacción gubernamental en tales zonas", sostuvo.

¿Sirven los drones para la seguridad? La mirada de una especialista

La abogada y especialista en seguridad, Paola Spatola, destacó en diálogo con INFOCIELO la decisión de equipar con drones a las fuerzas de seguridad tanto de la Provincia como del País. “Toda la tecnología de drones es lo que se está utilizando cada vez más en materia de seguridad en todo el mundo”, señaló.

En un repaso histórico, Spatola afirmó que “la gestión de Cristian Ritondo llevó adelante una fuerte inversión en armamento y cuestiones básicas como patrulleros y cámaras 365. Los antecesores habían sido bastante precarios en lo que dejaron”.

“Creo que está bien sumar más tecnología. No soy de las que dicen ‘van a buscar drones cuando los patrulleros no tienen combustible’, no me parece una crítica constructiva. Necesitamos ambas cosas. Cuanta más tecnología tenés, menos sistemas básicos requerís y lo que tenés va a ser más útil”, agregó.

Y señaló que “hay que pensar en una reconversión de las fuerzas, porque la tecnología va a años luz de lo que están actualmente. Necesitamos menos cantidad de personal y más personal capacitado. En la Argentina ya funcionaron y muy bien en el G20. En ese caso se utilizó tecnología de primer nivel”.

¿Cuáles son los modelos de drones que fabrica JOUAV?

En total, la empresa desarrolla y fabrica diez modelos diferentes de drones, con diferentes características especiales para cada necesidad, que tienen entre 70 minutos y 10 horas de autonomía de vuelo, y hasta 100 kilómetros de radio de cobertura a distancia.

Según indica el sitio web oficial de la empresa, “la serie CW UAS actualmente tiene siete plataformas UAV con un peso máximo de despegue de 6,8 kg a 100 kg. El producto tiene alta estabilidad y el modo de potencia es puramente eléctrico o híbrido. Diseño modular, vuelo autónomo, despegue y aterrizaje vertical, la serie CW puede funcionar en terrenos complejos como montañas, colinas y selvas”.

Estos son algunos de los mejores modelos:

CW-40 – Híbrido

Está especialmente diseñado para misiones tanto terrestres como marítimas con aplicaciones de aviación de gran área y alta precisión.

Además, cuenta con funciones integradas de planificación de misiones, vigilancia por video, mosaico en tiempo real, procesamiento de IA, redes de estaciones múltiples, despegue y aterrizaje remotos, etc. conciencia situacional e inteligencia accionable.

Alimentación: Híbrido entre gasolina y electricidad

Fuselaje 2,3 m

Envergadura 4,6 m

MTOW 45kg

Autonomía de vuelo 480 a 600 minutos

Velocidad de crucero 100 km/h

Cuenta con tres cámaras: Una cámara aérea FASE UNO iXM-100/iXM-RS150F, una cardán EO/IR, y una Cámara oblicua full frame con 5 sensores JOUAV CA503R/CA504R capaz de tomar imágenes espectrales.

CW-100 – Híbrido

El tiempo de vuelo extralargo (4-8 horas) y la excepcional capacidad de carga útil (hasta 20 kg) hacen del CW-100 una excelente opción para misiones a gran escala

Alimentación: Híbrido entre gasolina y electricidad

Fuselaje 3,1 m

Envergadura 5,4 m

MTOW 112kg

Enlace de radio 100 km/200 km (opcional)

Autonomía de vuelo 600 minutos

Velocidad de crucero 100 km/h

Cámara aérea: Cámara industrial de formato medio Phase One IXM-100 ; esto puede proporcionar imágenes aeroespaciales de alta calidad y un funcionamiento flexible para una amplia gama de aplicaciones de mapeo, medición e inspección.